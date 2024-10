Tra sponsor e campo: i calciatori più pagati del 2024. CR7 ancora al top

Il 2024 si preannuncia un anno decisamente ricco per i calciatori. I primi dieci della classifica stilata dalla rivista specializzata Forbes tra quelli che guadagneranno di più, si porteranno a casa complessivamente 983 milioni di dollari, una cifra leggermente in calo rispetto alla passata stagione, quando però gli elementi nella graduatoria erano 11 (con due a pari merito). Per quattro di loro si supera la soglia dei 100 milioni.

Nonostante gli investimenti sul mercato abbiano fatto registrare un calo, l’Arabia Saudita recita ancora un ruolo importante con ben quattro calciatori presenti in classifica giocano nella Saudi Pro League: due di questi si trovano addirittura sul podio. A trascinarli gli stipendi d’oro garantiti dalle formazioni saudite, anche se la classifica tiene conto pure dei ricavi fuori dal campo.

Calciatori più pagati 2024 – Cristiano Ronaldo ancora al top

Il calciatore più pagato del 2024 è ancora una volta Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese, punta di diamante della Saudi Pro League e giocatore dell’Al Nassr, ha rivisto al rialzo i suoi introiti, andando a toccare quota 285 milioni di dollari. CR7 percepisce dal suo club saudita ben 220 milioni di ingaggio a stagione che uniti ai 65 milioni derivanti da sponsor importanti come Nike, lo portano a essere il calciatore più pagato per il 2024.

Gli altri calciatori che giocano nella Saudi Pro League presenti in questa speciale classifica, sono approdati nel campionato saudita dalla scorsa estate. Stiamo parlando di Neymar, Karim Benzema e Sadio Manè. L’ex primatista del 2022 Mbappé, che si è trasferito al Real Madrid in questa stagione, scivola al quinto posto con 90 milioni di dollari secondo Forbes.

Sul podio, oltre a Ronaldo e Neymar, è presente ancora una volta Lionel Messi, per una rivalità – quella con CR7 – che non accenna a placarsi nonostante i due non siano più al centro del calcio europeo. L’argentino, tra il contratto con l’Inter Miami e gli sponsor, incassa un totale di 135 milioni di euro nel 2024, superando Ronaldo per i ricavi fuori dal terreno di gioco.

Calciatori più pagati 2024 – La classifica

Svelato il podio, composto da Ronaldo, Messi e Neymar, andiamo a scoprire il resto della classifica stilata dalla rivista Forbes e le cifre che i primi 10 calciatori percepiscono per il 2024: