Juventus, l’impatto di Allegri e Cristiano Ronaldo sul bilancio 2024

La Juventus ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2024 con un rosso pari a 199,2 milioni di euro, un risultato in netto peggioramento rispetto all’esercizio 2022/23, che si era chiuso in perdita per 123,7 milioni. Il club bianconero ha svelato nelle scorse ore tutte le cifre del bilancio dell’ultimo esercizio, rendendo noto il fascicolo di bilancio.

Il fatturato della società bianconera è stato pari a 394,5 milioni di euro (contro i 507,7 milioni di euro relativi all’esercizio chiuso il 30 giugno 2023), un calo prevalentemente legato alla mancata partecipazione alle competizioni per club UEFA nella passata stagione. Di contro, i costi sono diminuiti scendendo a quota 569,9 milioni (606,9 milioni nel 2022/23), ma non abbastanza per compensare il calo dei ricavi.

E tra i costi della passata stagione ne rientrano alcuni “straordinari” e legati a due situazioni particolari: quelle di Cristiano Ronaldo e Massimiliano Allegri. Con il primo c’è un contenzioso in corso sulla mancata corresponsione di alcune mensilità, una questione legata ancora alla manovra stipendi portata a termine durante il periodo Covid.

Per quanto riguarda il secondo, invece, gli accantonamenti sono legati all’esonero della passata stagione, seppur con un anno di contratto residuo (scadenza al 30 giugno 2025), che ha portato a una risoluzione. Come si legge dal bilancio, la Juventus ha previsto «accantonamenti e altre svalutazioni/ripristini di valore e rilasci di fondi per un totale di 17,5 milioni di euro, rispetto ai 5,7 milioni del 2022/23»

Nel dettaglio, gli accantonamenti a fondo rischi e oneri diversi si riferiscono per: