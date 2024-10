L’Italia risale nel ranking FIFA: guadagnata una posizione in classifica

L’Italia di Luciano Spalletti ha mantenuto il primato nel proprio raggruppamento di Nations League grazie al pareggio contro il Belgio, importante vista l’inferiorità numerica per più di un tempo, e la netta vittoria contro Israele.

Risultati che permettono agli Azzurri di mantenere il primato del girone, la Francia è distante un solo punto, e avvicinano la qualificazione alla fase a eliminazione diretta della competizione UEFA. Quest’ultima permetterebbe poi di avere la certezza di essere in prima fascia per il sorteggio di dicembre in vista delle qualificazioni per i Mondiali 2026 in USA, Messico e Canada.

Italia ranking FIFA ottobre – L’importanza di mantenere la posizione in vista delle qualificazioni Mondiali

Infatti, da questa stagione, il percorso in Nations League conterà anche in vista delle qualificazioni. Queste saranno strutturate, per le nazionali europee, in 12 gruppi con le vincenti di ogni raggruppamento che staccheranno il proprio pass per i Mondiali. Le seconde e le migliori quattro della Nations League, che ovviamente non hanno raggiunto uno dei due traguardi durante le qualificazioni, si giocheranno la spedizione in USA, Canada e Messico con un playoff di andata e ritorno.

Ma proprio in vista del sorteggio dei gironi di qualificazione, che si terrà il prossimo 13 dicembre, le 12 teste di serie saranno decise anche dai risultati della Nations League, che terminerà a novembre. Infatti, le otto qualificate ai quarti di finale della Lega A (le prime due di ogni raggruppamento) saranno inserite in prima fascia. Le altre quattro verranno decretate dal ranking FIFA. Un criterio misto che vede l’Italia, grazie alla doppia vittoria appena conquistata, in una posizione di vantaggio.

Ora serve solamente un punto, da fare nelle ultime due partite contro Belgio e Francia, per avere la certezza di vedere l’Italia qualificata ai quarti di finale di Nations League. Inoltre, i quattro punti raccolti in questa sosta di ottobre, hanno permesso agli Azzurri di scalare una posizione nel ranking FIFA. Donnarumma e compagni, quindi, si trovano al nono posto grazie al sorpasso ai danni della Colombia.

Italia ranking FIFA ottobre – La top 10

All’interno della top 10 del ranking FIFA, oltre al sorpasso dell’Italia ai danni della Colombia per il nono posto, si registra un cambiamento anche alla settima posizione. Infatti, il Portogallo di Cristiano Ronaldo, sempre più vicino alla qualificazione ai quarti di finale di Nations League, ha superato l’Olanda, che ora vede avvicinarsi proprio gli Azzurri, distanti poco meno di 19 punti. Ecco la top 10 del ranking FIFA dopo la sosta di ottobre: