Pallone d’Oro, la cerimonia 2024 a fine ottobre in diretta su DAZN

Dove vedere Pallone d’Oro 2024? Sarà DAZN a sponsorizzare e a trasmettere gratuitamente e in esclusiva in Italia la cerimonia del Pallone d’Oro 2024, in programma lunedì 28 ottobre alle ore 18:45 (qui la lista di tutti i 30 candidati alla vittoria finale). L’evento, che si svolgerà a Parigi per celebrare i talenti del calcio, con i migliori giocatori e le migliori giocatrici che si contenderanno i riconoscimenti più ambiti, sarà raccontato per l’Italia dall’inconfondibile voce di Pierluigi Pardo affiancato per l’occasione speciale da Marco Parolo.

«Sarà un piacere e un onore commentare il massimo riconoscimento individuale che segna l’annata dei migliori calciatori del mondo. Dopo l’era Messi e Ronaldo il premio è diventato ancora più incerto e contendibile, sono curioso di vedere chi prevarrà. I favoriti li conosciamo tutti: Vinícius e Bellingham, i due big del Real Madrid», ha dichiarato Pierluigi Pardo.

«Anche Lautaro che ha vissuto un’ottima stagione 2023/24, e un segnale importante sarebbe premiare un giocatore che non ricopre il ruolo di attaccante, come ad esempio Rodri», ha aggiunto il conduttore. Marco Parolo ha poi proseguito: «È il premio personale più ambito, è un momento dove si trova tutto insieme il gota del calcio mondiale, da sportivo e appassionato di calcio sarà una grande emozione poterlo raccontare».

Dove vedere Pallone d’Oro 2024 – La diretta in streaming gratis

Con la diretta streaming della cerimonia del Pallone d’Oro 2024 in diversi Paesi e in qualità di main sponsor, DAZN punta a consolidare il proprio impegno a rendere i contenuti sportivi rilevanza mondiale accessibili a tutti, rafforzando il ruolo di leader nel settore del broadcasting sportivo.