La provocazione di Lotito: la Lega Serie A deve eleggere il presidente della FIGC

La Lega Serie A deve eleggere il presidente della FIGC. È questa l’idea proposta dal presidente della Lazio Claudio Lotito, intervenuto durante una riunione dei club del massimo campionato.

In Lega infatti continuano i lavori verso l’assemblea federale del prossimo 4 novembre, chiamata a decidere sulla riforma dello Statuto della FIGC. E in ballo c’è in particolare il riordino dei pesi all’interno dell’ordinamento federale, dopo l’intervento della politica attraverso il cosiddetto emendamento Mulé.

All’interno della norma votata la scorsa estate, infatti, in particolare è previsto che le leghe sportive professionistiche abbiano “diritto a un peso elettorale nelle assemblee e a una rappresentanza negli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali di riferimento adeguati al contributo economico apportato al sistema sportivo”.

Sono così in corso le trattative per definire quelli che saranno i nuovi pesi delle leghe nell’ordinamento federale. Ma l’ultima proposta, arrivata nel corso di una commissione per le riforme in Lega Serie A (andata in scena ieri alla presenza di circa una decina di club), è arrivata da parte del patron della Lazio Claudio Lotito, che sul tavolo ha messo l’idea che sia la stessa Lega a dover eleggere il presidente federale.

Attualmente invece, in attesa della riforma, ad eleggere il presidente federale sono 275 delegati in rappresentanza delle società di Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Pro e Lega Nazionale Dilettanti, di Associazione italiana calciatori, Associazione italiana allenatori e Associazione italiana arbitri. Ai fini del calcolo delle maggioranze assembleari, il complesso dei voti spettanti ai delegati è pari a 516 voti: ovvero ciascuno delegato pesa in termini di voti secondo il peso della percentuale della propria componente. Questa la suddivisione dei delegati dell’ultima assemblea elettiva (che può variare leggermente di volta in volta):