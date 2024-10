Under 21, dove vedere Italia Irlanda tv streaming: segui le qualificazioni agli Europei

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Italia Irlanda Under 21 tv streaming, ultima sfida del percorso di qualificazioni in vista degli Europei 2025 in Slovacchia di giugno.

Dove vedere Italia Irlanda Under 21 tv streaming? I convocati di Nunziata

Gli Azzurrini di Carmine Nunziata sono a un passo da staccare il pass per la competizione nazionale che la prossima estate si giocherà in Slovacchia. Ma prima bisogna superare l’ostacolo Irlanda, che è l’unica formazione che può ancora impensierire il primato azzurro del girone.

Ecco i convocati di Nunziata per la sfida contro l’Irlanda allo stadio Nereo Rocco di Trieste:

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Modena), Gioele Zacchi (Latina)

Difensori: Nicolò Bertola (Spezia), Giovanni Bonfanti (Pisa), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Marco Palestra (Atalanta), Lorenzo Pirola (Olympiacos), Nicolò Savona (Juventus), Riccardo Turicchia (Catanzaro), Mattia Viti (Empoli), Mattia Zanotti (Lugano);

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Roma), Alessandro Bianco (Monza), Edoardo Bove (Fiorentina), Cesare Casadei (Chelsea), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Fabio Miretti (Genoa), Cher Ndour (Besiktas), Matteo Prati (Cagliari);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Frosinone), Francesco Pio Esposito (Spezia), Wilfried Gnonto (Leeds), Luca Koleosho (Burnley).

Il match tra Italia e Irlanda, in programma mercoledì 15 ottobre alle ore 18.30, si potrà vedere in diretta televisiva su Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre). Il match sarà disponibile gratuitamente anche in diretta streaming su Rai Play.

Queste le probabili formazioni della sfida: