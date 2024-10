Quanto costano alla UEFA le trasferte degli arbitri nelle coppe europee

Con riferimento alle competizioni europee per club, la UEFA ha recentemente aggiornato le linee guida e le procedure per la gestione degli ufficiali di gara presso i luoghi in cui si svolgono le partite. Una gestione che – si legge in un documento ufficiale – è di esclusiva responsabilità delle Federazioni membri della Federcalcio europea.

In primis, le squadre arbitrali e gli osservatori arbitrali sono accompagnati nelle loro trasferte dai referee liaison officers (RLO), che sono neutrali, totalmente indipendenti dai club e nominati dalle Federazioni membri. Il delegato, invece, è accompagnato da un “Delegate Liaison Officers” nominato dal club ospitante. Nessun rappresentante dei club può accompagnare gli arbitri durante la loro permanenza presso il luogo della partita e questa regola si applica a tutte le competizioni per club UEFA.

Ma quanto costano alla Federcalcio europea le trasferte dei direttori di gara e degli ufficiali nel loro complesso? Alla fine di ogni stagione, la UEFA paga un importo fisso per ogni partita per coprire tutti i costi relativi alle squadre arbitrali, agli osservatori e agli RLO, così come gli alloggi per tutti i delegati. Gli importi per partita sono attualmente fissati a questa soglia:

Champions League, Europa League e Conference League: 000 euro (8.000 euro se il VAR è presente sul posto)

(8.000 euro se il VAR è presente sul posto) Champions League femminile: 000 euro (6.000 euro se il VAR è presente sul posto)

(6.000 euro se il VAR è presente sul posto) Youth League: 500 euro

Per i mini-tornei delle competizioni femminili e di futsal per club, in conformità con i regolamenti della competizione, la UEFA continuerà a pagare una somma forfettaria all’organizzatore della competizione. Tale somma forfettaria dovrebbe coprire la gestione degli ufficiali di gara da parte di un ufficiale nominato dalla federazione nazionale (non dal club).

Se gli importi forniti dalla UEFA non coprono i costi per l’intera stagione (tenendo conto di tutte le partite in tutte le sedi), la Federcalcio europea invita a inviare un resoconto dettagliato di tutti i costi alla fine della stagione. La UEFA, in casi come questo, potrà eccezionalmente concedere un pagamento aggiuntivo.