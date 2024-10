Inchiesta ultras, Calabria e Calhanoglu attesi in settimana in Procura

Dopo aver ascoltato Simone Inzaghi e Javier Zanetti, i pm della Procura di Milano, che si stanno occupando di indagare sul business occulto del tifo organizzato di Inter e Milan, sono pronti a sentire le testimonianze, sempre come persone informate sui fatti, di Davide Calabria e Hakan Calhanoglu.

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, la Procura prima interrogherà nuovamente alcuni ultras del Milan che avrebbero annunciato di voler iniziare a parlare. E poi sarà il turno dei due calciatori. Il capitano del Milan dovrà rispondere sull’incontro con Luca Lucci, leader della Sud, l’8 febbraio 2023 in un bar di Cologno Monzese. In un primo momento Calabria doveva essere sentito già venerdì, ma sua audizione è stata rinviata.

Per quanto riguarda il regista turco, che questa sera sarà in campo in Islanda con la sua nazionale, si dovrà attendere il suo ritorno a Milano programmato per domani. Calhanoglu sarà ascoltato e chiamato a chiarire i suoi rapporti con Marco Ferdico, uno dei leader della Nord, con cui sarebbe andato a cena nell’agosto 2023 con le rispettive famiglie e pure quella di un altro ultras nerazzurro Antonio Bellocco, erede dell’omonima cosca della ‘ndrangheta ucciso a inizio settembre da Andrea Beretta, arrestato per l’omicidio e uno dei protagonisti del caso ultras.

Sia per Calabria che per Calhanoglu, questa settimana con molta probabilità sarà quella giusta per essere ascoltati dagli inquirenti per spiegare la propria posizione. In tutto questo, la Procura FIGC attende gli atti di indagine da parte dei colleghi di Milano per far partire le proprie valutazioni in campo sportivo che potrebbero portare a sanzioni per i tesserati di Inter e Milan coinvolti.