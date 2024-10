FIFA, a dicembre l'ufficialità delle sedi per i Mondiali 2030 e 2034

Mentre sono iniziate le qualificazioni Mondiali 2026, per quanto riguarda il continente americano, asiatico e oceanico, la FIFA tra poco deciderà quali saranno i paesi ospitanti per le rassegne iridate del 2030 e del 2034.

A fornire gli ultimi dettagli sul percorso di selezione è lo stesso organo del calcio mondiale che ha comunicato ufficialmente che le sedi dei due Mondiali saranno decise dal Congresso Straordinario FIFA, convocato per l’11 dicembre 2024 in conference call alle 15.00, ora italiana.

Quest’ultimo atto, a meno di clamorose sorprese, darà il via libera definitiva a Spagna, Portogallo e Marocco (con alcune partite in Argentina, Uruguay e Paraguay) per quanto riguarda l’edizione del 2030, e all’Arabia Saudita per il 2034. Infatti, queste sono le uniche candidature per le rispettive edizioni, mentre quella del 2026 si terrà, come noto, fra Stati Uniti, Messico e Canada.