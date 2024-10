Lazio, stangata dalla UEFA: oltre 65mila euro di multa e parziale chiusura della Curva Nord

La prima partita casalinga della Lazio in questa Europa League costa carissimo ai biancocelesti con la UEFA che ha comunicato le sanzioni dell’Appeals Body in merito alla partita dello scorso 3 ottobre contro il Nizza.

Le accuse mosse contro la società di Claudio Lotito sono in tutto quattro: blocco dei passaggi pubblici, accensione di fuochi d’artificio, lancio di oggetti e comportamento razzista e/o discriminatorio. In merito l’AB ha deciso:

Di multare la S.S. Lazio di €4.500 per l’accensione di fuochi d’artificio .

. Di multare la S.S. Lazio di €9.000 per il lancio di oggetti .

. Di multare la S.S. Lazio di €8.000 per il blocco dei passaggi pubblici .

. Di ordinare l’applicazione della misura disciplinare sospesa imposta dal Corpo di Controllo, Etica e Disciplina della UEFA nella sua decisione del 13 dicembre 2023 per il comportamento razzista e/o discriminatorio dei suoi sostenitori , cioè di ordinare la chiusura parziale dello stadio della S.S. Lazio (ossia settori 48 e 49 della Curva Nord) durante la prossima partita di competizione UEFA in cui la S.S. Lazio gioca come squadra ospitante (contro il Porto il prossimo 7 novembre, ndr), in conformità con l’Articolo 26(3) del Regolamento Disciplinare UEFA.

In totale quindi, il club biancoceleste è stato multato per 66.500 euro, a cui va sommata la chiusura di due settori della Curva Nord per la partita casalinga contro il Porto e, per gli stessi settori, una chiusura sospesa per un’ulteriore gara.