Ultras, Zanetti ai Pm: «Nessuna pressione o minaccia. Mai parlato a Marotta dei biglietti»

Dopo Simone Inzaghi, è stato ascoltato dagli investigatori anche il vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti, in merito all’inchiesta della Procura di Milano sul mondo sommerso del tifo organizzato milanese.

Zanetti, ascoltato per circa due ore, ha spiegato agli inquirenti la sua versione dei fatti sull’intercettazione telefonica registrata tra Inzaghi e Marco Ferdico, arrestato la scorsa settimana. «Mi accennò la questione», l’ammissione della bandiera nerazzurra. Questione che verteva intorno alla richiesta della Curva Nord di avere più biglietti per la finale di Istanbul del 2023.

«Io ne parlai con la base della dirigenza, non con Marotta», ha aggiunto Zanetti, chiarendo che la situazione dei ticket, comunque, era già nota alla società e che lui non aveva compiti esecutivi nel board. Inoltre, l’ex capitano dell’Inter ha riferito di non aver subito mai pressioni, minacce, intimidazioni e che parlava con i capi curva, li vedeva quando andavano ad Appiano Gentile anche per sostenere la squadra o per dei video o altri appuntamenti, ma sempre in un clima tranquillo.

D’altronde lui da 30 anni è all’Inter e i rapporti con gli ultras sono una cosa normale. E loro non facevano nulla di male nei confronti del club. Ha negato, poi, di aver avvisato Ferdico di un monitoraggio della polizia sulla curva dopo l’omicidio del leader storico della Nord Vittorio Boiocchi. «Non è vero», ha risposto smentendo la presunta soffiata, quando gli è stata letta un’intercettazione in cui Ferdico parlava con Marco Materazzi. Ha detto anche di aver incontrato Antonio Bellocco: «L’ho visto una volta, me lo hanno presentato altri della curva, in una situazione conviviale».