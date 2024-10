PSG, l’AD Melero: «Perderemo almeno 50 milioni dai diritti tv della Ligue 1»

Nei giorni scorsi il Paris Saint-Germain ha nominato Victoriano Melero come nuovo amministratore delegato del club. A seguito di questa nomina, il dirigente ha rilasciato una lunga intervista a Le Parisien, parlando della situazione del PSG dopo l’addio dei big Messi, Neymar e Mbappè, del tema stadio e del problema dei diritti tv della Ligue 1.

Sugli effetti dell’addio dei grandi giocatori, Melero ha detto che «non ce ne sono stati. I ricavi della stagione 2023/24 sono superiori a quelli della stagione precedente. E aumenteranno anche nel 2025. I ricavi commerciali continueranno a crescere. Sui social media, contiamo 212 milioni di follower, con un aumento del 7%. Il calo su Facebook è stato compensato dagli aumenti su TikTok e Twitch, le piattaforme della nuova generazione. Puntare alla nuova generazione è la nostra strategia. Per quanto riguarda la biglietteria, le sponsorizzazioni e i social media, la crescita continua».

Capitolo diritti tv. Mentre la LFP mirava al miliardo di euro per i diritti della Ligue 1 per il periodo 2024-2029, l’ente si è dovuto accontentare di 500 milioni di euro; un calo che ha avuto un effetto negativo sulle finanze di diversi club, tra cui il Paris Saint-Germain. Secondo il nuovo direttore generale, Victoriano Melero, il PSG ha perso non meno di 50 milioni di euro in questa stagione.

«Perdiamo 50 milioni di euro questa stagione. L’impatto è reale, soprattutto rispetto ai nostri concorrenti europei. Sta a noi trovare come compensare questa perdita di entrate. Ma, nonostante tutto, i nostri ricavi continueranno ad aumentare. Soprattutto grazie a nuove competizioni», ha aggiunto l’amministratore delegato.

Il PSG chiuderà ancora il bilancio in rosso, «ma non è paragonabile al deficit dell’anno precedente. E dovremmo raggiungere l’equilibrio nella prossima stagione. Siamo un’azienda, e siamo qui per dimostrare che il modello economico funziona. Questi risultati finanziari ci permettono di avere un’autonomia e una solidità finanziaria. Stiamo capitalizzando su tutto ciò che è stato costruito per lanciare una nuova fase», ha concluso.