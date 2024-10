Gudmundsson assolto in primo grado dalle accuse di violenza sessuale in Islanda

Albert Gudmundsson, calciatore islandese della Fiorentina, è stato assolto dall’accusa di stupro dal Tribunale di Reykjavick.

Come riporta il sito islandese visir.ir, l’attaccante classe 1997 era accusato in primo grado per aver avuto rapporti sessuali senza consenso con una donna. Nell’accusa si affermava che Gudmundsson avesse usato coercizione, ma il modo in cui lo avrebbe fatto è stato omesso.

In caso di condanna, il calciatore viola avrebbe rischiato fino a 16 anni di carcere. Non è ancora stato annunciato se la vicenda giudiziaria sia finita qui o se l’accusa provvederà a fare ricorso.