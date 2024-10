Al-Khelaifi riaccoglie la Juve nell'ECA: «Bentornati nella nostra famiglia»

Nasser Al-Khelaifi ha presieduto la 31esima assemblea generale dell’ECA, l’organo che raccoglie i club europei, e che ha visto il ritorno della Juventus per la prima occasione ufficiale dal 2021, dopo l’annuncio di rientro del club bianconero che risaliva a giugno di quest’anno.

La società piemontese era uscita dall’Associazione dei club europei dopo il caso Superlega, la competizione creata e gestita dai club che vede l’ex presidente della Juve, Andrea Agnelli (sostituito proprio da Al-Khelaifi alla guida dell’ECA), fra i suoi maggior promotori, insieme ai numero uno di Real Madrid e Barcellona, Florentino Perez e Joan Laporta.

In occasione del suo lungo discorso Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, ha voluto dedicare qualche parola al ritorno nell’ECA da parte della Juventus, che nel frattempo ha visto la totale rivoluzione del proprio management, e ora vede Gianluca Ferrero come presidente e Maurizio Scanavino nel ruolo di amministratore delegato.

«Oggi, in quanto unico organo rappresentativo dei club in Europa riconosciuto da FIFA e UEFA, l’ECA rappresenta 717 club femminili e maschili in 55 paesi. Questa è un’espansione incredibile rispetto ai 247 membri quando abbiamo avviato la nuova era dell’ECA nell’aprile 2021, e sono lieto di dare nuovamente il benvenuto alla Juventus nella nostra famiglia. Ora, tutti i club della massima divisione in oltre 20 paesi sono membri dell’ECA. Abbiamo un Consiglio composto da 37 membri, guidato da un nuovo Comitato Esecutivo, e quasi 300 club partecipano alla nostra rete di gruppi di lavoro, comitati e panel», le parole di Al-Khelaifi.