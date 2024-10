Klopp torna in gioco: sarà Responsabile del Calcio Globale di Red Bull

Jurgen Klopp torna nel mondo del calcio. A convincere l’ex allenatore di Borussia Dortmund e Liverpool, è stato il colosso Red Bull, proprietario, fra gli altri, di Lipsia e Salisburgo. Klopp, come fa sapere il comunicato ufficiale del leader mondiale delle bevande energetiche, a partire dal 1° gennaio 2025 assumerà il ruolo di Responsabile del Calcio Globale di Red Bull.

Nel suo nuovo ruolo, l’ex allenatore supervisionerà la rete internazionale di club calcistici di Red Bull, che conta anche Bragantino in Brasile e i New York Red Bull in MLS. Non sarà coinvolto nelle operazioni quotidiane dei club, ma fornirà una visione strategica, supportando i direttori sportivi nel promuovere la filosofia Red Bull. Inoltre, il 57enne tedesco supporterà l’operazione globale di scouting dell’organizzazione e contribuirà alla formazione e allo sviluppo degli allenatori.

Ruolo Klopp Red Bull – Le parole dell’ex tecnico di Borussia Dortmund e Liverpool

«Dopo quasi 25 anni in panchina – ha dichiarato Klopp –, non potrei essere più entusiasta di essere coinvolto in un progetto come questo. Il ruolo potrebbe essere cambiato, ma la mia passione per il calcio e per le persone che fanno il gioco ciò che è non è cambiata. Unendomi a Red Bull a livello globale, voglio sviluppare, migliorare e supportare l’incredibile talento calcistico che abbiamo a disposizione».

«Ci sono molti modi in cui possiamo farlo, utilizzando le conoscenze e l’esperienza d’élite che Red Bull possiede e imparando da altri sport e altre industrie. Insieme possiamo scoprire cosa è possibile. Vedo il mio ruolo principalmente come quello di mentore per gli allenatori e la gestione dei club Red Bull, ma alla fine sono parte di un’organizzazione unica, innovativa e orientata al futuro. Come ho detto, non potrei essere più entusiasta di questo», ha concluso. Il nuovo Responsabile del Calcio Globale di Red Bull sarà presentato ufficialmente a media e tifosi in una conferenza stampa fissata, per il momento, a metà gennaio.