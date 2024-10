L’avventura di Albert Gudmundsson alla Fiorentina è iniziata nel migliore dei modi: doppietta su rigore contro la Lazio e gol decisivo nella vittoria interna contro il Milan per portare alla squadra di Raffaele Palladino sei punti importantissimi in campionato che rilanciano le ambizioni viola dopo un inizio di stagione difficile.

In questa pausa per le nazionali, l’ex Genoa rimarrà a Firenze visto che il commissario tecnico dell’Islanda, Age Hareide, ha preferito fare altre scelte per le due gare di Nations League del mese di ottobre. A pesare nelle scelte del ct ci potrebbe essere anche la situazione extracampo del calciatore classe 1997.

Infatti, Gudmundsson, in Islanda, sta affrontando un processo di primo grado che lo vede accusato di abusi sessuali. La sentenza verrà emessa dal Tribunale di Reykjavik nella giornata di giovedì, quando in Italia saranno le 14.45. A riportarlo è l’edizione odierna de La Nazione.

Lo scorso 12 settembre il calciatore viola era stato obbligato a comparire presso il tribunale della capitale islandese per raccontare la sua versione dei fatti circa un episodio avvenuto nell’estate 2023 che vede coinvolta una ragazza che lo accusa di aver avuto un rapporto intimo con lei senza consenso.