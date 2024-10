Il PSG nomina Victoriano Melero come nuovo amministratore delegato

Il Paris Saint-Germain ha annunciato la nomina di Victoriano Melero come nuovo amministratore delegato del club. Questa nomina fa parte della nuova era della società parigina, che si concentra su innovazione, performance ed eccellenza, sia dentro che fuori dal campo.

Con una profonda conoscenza del settore sportivo maturata in oltre trent’anni di esperienza lavorando con club, federazioni, leghe, sponsor, investitori e atleti, Victoriano Melero è stato nominato dal Presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, per consolidare ulteriormente il club al vertice delle franchigie sportive globali.

Come amministratore delegato, continuerà a mobilitare tutte le forze trainanti del PSG su diversi progetti prioritari: sviluppo delle infrastrutture, innovazione, diversificazione dei ricavi, rafforzamento delle partnership strategiche, consolidamento dei legami tra il Paris Saint-Germain e i suoi stakeholder, e l’influenza globale del marchio.

«Queste iniziative fanno parte di una visione di eccellenza e crescita sostenibile, garantendo al contempo una sana gestione finanziaria e rispettando gli impegni sociali e ambientali del club. Questo cambiamento nella governance del club riafferma la determinazione del Paris Saint-Germain a investire nei suoi fondamenti sportivi ed economici a lungo termine e con coerenza», recita una nota della società parigina.

Chi è Victoriano Melero – La carriera del nuovo CEO del PSG

Entrato nel club nel 2017 come Segretario Generale, Victoriano Melero ha fatto parte del team di gestione sotto Nasser Al-Khelaïfi che ha contribuito al successo del Paris Saint-Germain. Da gennaio 2023, come Direttore Generale ad interim, ha contribuito alla crescita delle attività commerciali, garantendo al contempo lo sviluppo delle performance sportive con il lancio del Campus di Poissy e, al suo interno, della Cité Educative. A dicembre 2023, ha svolto un ruolo attivo nell’investimento di Arctos Partners nel capitale del club, rendendo il Paris Saint-Germain uno dei club sportivi con la valutazione più alta al mondo.

Già dal 2017, Victoriano Melero si è impegnato nella modernizzazione del club, guidando importanti progetti come la digitalizzazione dei servizi, la strutturazione delle attività legali e la creazione del dipartimento Compliance & CSR. Questo equilibrio tra la ricerca della performance economica e un rinnovato focus sulla gestione del club contribuisce a fare del Paris Saint-Germain una delle principali franchigie sportive in Francia e a livello internazionale.

Chi è Victoriano Melero – Le parole di Nasser Al Khelaifi

Nasser Al-Khelaifi, Presidente del Paris Saint-Germain, ha commentato così la nuova nomina: «Siamo lieti di annunciare Victoriano Melero come Amministratore Delegato del Paris Saint-Germain. Victoriano è stato una figura chiave nel nostro successo negli ultimi sette anni e contribuirà a guidare una ulteriore crescita commerciale, performance e innovazione in tutta la nostra società. Questo annuncio di leadership riflette il nostro impegno come club a promuovere le nostre persone e a crescere costantemente – come istituzione sportiva, marchio globale e azienda, e come comunità collettiva che sostiene tutta la famiglia del Paris Saint-Germain».

Victoriano Melero, Amministratore Delegato del Paris Saint-Germain, ha aggiunto: «Sono onorato di assumere questo nuovo ruolo in un momento così importante per il Paris Saint-Germain. Grazie alla mobilitazione di tutti i nostri team, la nostra priorità sarà consolidare le fondamenta e i punti di forza del club per diventare un leader in termini di performance sportiva, innovazione e crescita. Ognuna delle nostre decisioni sarà guidata dall’impegno che dobbiamo ai nostri tifosi. Insieme, continueremo a scrivere la grande storia del Paris Saint-Germain».