Monza Roma in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Monza Roma in streaming gratis.

Da una parte i padroni di casa sono reduci dalla sconfitta di Napoli, dall’altra parte dei giallorossi arrivano dalla brutta sconfitta in Europa League contro il meno quotato Elfsborg.

Monza Roma in streaming gratis? La sfida sulla pay-tv

La Serie A continua. Il campionato 2024/25 ha segnato il debutto di Enilive come title sponsor della competizione e aprirà il nuovo ciclo di diritti televisivi (che per la prima volta durerà cinque anni) con Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI) ancora protagoniste: la pay-tv di Comcast, e la sua piattaforma streaming, trasmetteranno in co-esclusiva 114 partite in stagione, con un significativo aumento del numero di big match.

Nel settimo turno di campionato Sky e NOW, oltre a trasmettere Monza-Roma che in Italia non è visibile gratuitamente in streaming, in co-esclusiva per i propri abbonati, manderanno in onda anche la sfida fra Napoli e Como e quella fra Inter e Torino. Di seguito il calendario completo di Sky e NOW per la settima giornata di Serie A:

Napoli-Como , venerdì 4 ottobre ore 18.00

, venerdì 4 ottobre ore 18.00 Inter-Torino , sabato 5 ottobre ore 20.45

, sabato 5 ottobre ore 20.45 Monza-Roma, domenica 6 ottobre ore 18.00

Monza Roma in streaming gratis? I big match di stagione

Durante la stagione, saranno tre gli appuntamenti serali di grande calcio italiano – il sabato alle 20.45, la novità della domenica alle 18 e il lunedì alle 20.45 – in un campionato che garantirà ancora più spettacolo su Sky e sulla sua tv online NOW grazie al ritorno delle sfide più emozionanti, con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui quattro scontri diretti tra le big, tutti disponibili anche in 4K:

Inter-Juventus (9a giornata)

(9a giornata) Juventus-Torino (12a giornata)

(12a giornata) Milan-Inter (23a giornata)

La disponibilità di un maggior numero di partite di alto livello è possibile grazie al nuovo accordo sui diritti televisivi. DAZN e Sky si sono infatti spartiti i migliori 20 match della stagione, dei quali quattro vengono trasmessi anche dalla pay-tv di Comcast. Non solo, Sky godrà anche del diritto di scegliere il secondo miglior match di giornata (sempre in co-esclusiva) per 30 delle 38 giornate della Serie A 2024/25.

Monza Roma in streaming gratis? Le sfide dell’8° turno

Detto della settima giornata, anche per l’ottava è stata svelata la programmazione completa delle sfide. Nel dettaglio, Sky e NOW trasmetteranno i seguenti incontri:

Juventus-Lazio , sabato 19 ottobre ore 20.45

, sabato 19 ottobre ore 20.45 Cagliari-Torino , domenica 20 ottobre ore 18.00

, domenica 20 ottobre ore 18.00 Verona-Monza, lunedì 21 ottobre ore 20.45

E grazie agli highlights di tutte le 380 partite, Sky Sport offrirà anche i momenti salienti di tutti i match, con la cura del montaggio e del dettaglio delle immagini degli Skylights, mini film con il meglio della partita in tre minuti circa, il commento dei telecronisti di Sky e il tocco dello Sky Sport Tech.

Sky Sport, con i suoi inviati, sarà su tutti i campi della Serie A, ogni match godrà di ampi pre e postpartita. E inoltre tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, hotel e altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business, con il commento della squadra di Sky Sport.