Prometeon, unico produttore al mondo di gomme completamente focalizzato sui settori Industrial, trasporto di merci e persone, Agro e Off The Road – nato nel 2017 dallo spin-off della divisione industriale di Pirelli Tyre – annuncia oggi di aver lanciato i suoi primi pneumatici a marchio Prometeon per il mercato europeo e turco.

A partire dal 2017 il Gruppo (che ha investito anche nel mondo del calcio, essendo sponsor del Parma oltre che delle nazionali italiane di calcio, maschile, femminile e giovanili, dell’Al Ahly Sporting Club e della Turkish Football Federation in Turchia) ha intrapreso e consolidato un percorso indipendente come produttore di pneumatici, dallo sviluppo alla produzione di nuovi prodotti fino alla vendita. L’introduzione sui principali mercati di riferimento dei primi pneumatici brandizzati Prometeon è una milestone importante per l’azienda che sta portando avanti la sua strategia di indipendenza da Pirelli, che culminerà al termine del 2028 quando Prometeon cesserà di essere licenziatario del marchio.

Nel 2023 la società ha realizzato ricavi di circa 1,4 miliardi di euro confermando la propria solidità. Il suo obiettivo è di raggiungere un giro d’affari di 2 miliardi di euro entro il 2030 e consolidare la posizione finanziaria dell’azienda in un mercato altamente competitivo.

Prometeon ha investito 25 milioni in ricerca e sviluppo dal 2019 a oggi e ha in programma un altro investimento di 20 milioni per migliorare la qualità tecnologica dei suoi pneumatici.

Il piano industriale dell’azienda ha due obiettivi principali: proseguire nel percorso di rebranding e ribilanciare la presenza geografica del Gruppo, potenziando il suo footprint industriale a rafforzando ulteriormente la propria posizione nel mercato globale degli pneumatici industriali.

Il CEO di Prometeon Roberto Righi commenta: «Il lancio della Serie 02 a marchio Prometeon segna l’inizio di una nuova fase nella storia della nostra azienda, e questo evento rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di lancio del nostro brand. I prossimi anni vedranno il Gruppo impegnato in importanti investimenti, sul fronte industriale e su quello commerciale, con un obiettivo molto chiaro: quello di offrire ai nostri clienti prodotti e servizi sempre più efficaci nel rispondere alle loro esigenze, in una logica di vera e propria business partnership basata su fiducia e rispetto reciproci».