Il sindaco svela la residenza di Morata a Corbetta: l’attaccante costretto a cambiare casa

Sembra essere durata meno di un battito di palpebre la scelta dell’attaccante del Milan Alvaro Morata sulla sua residenza nella nuova avventura in rossonero. Il calciatore aveva scelto il comune di Corbetta, a ovest di Milano, ma il sindaco Marco Ballarini ha deciso di svelare al pubblico questa decisione, costringendo lo spagnolo – parole sue – a cercare un nuovo alloggio.

In un post pubblicato pochi minuti fa su Instagram, Morata – taggando il sindaco di Corbetta – ha scritto: «Egregio Signor Sindaco, la ringrazio per aver violato la mia privacy. Fortunatamente non possiedo alcun bene di valore, l’unico tesoro sono i miei figli la cui incolumità è stata da lei turbata», si legge nella dichiarazione.

«Pensavo che il Comune di Corbetta potesse garantirmi una certa privacy invece mi trovo a dover cambiare casa nell’immediato grazie alla sua incapacità di utilizzare i social e proteggere i suoi cittadini», ha aggiunto ancora l’attaccante. Che a questo punto – secondo quanto ha detto – dovrà cercare un nuovo alloggio.

Ballarini aveva annunciato l’arrivo di Morata in grande stile, utilizzando il motto del giornalista Fabrizio Romano sulle operazioni di mercato: «ALVARO MORATA E’ DI CORBETTA, HERE WE GO! No non è un pesce d’aprile in anticipo. Il campione Alvaro Morata è il nostro nuovo concittadino di Corbetta!», scriveva il sindaco in un post.

«Il bomber spagnolo, neo acquisto del Milan, sta ultimando le pratiche per il trasferimento ufficiale nella sua nuova (meravigliosa) casa nella nostra città. Lo sapete, sono un tifosissimo dell’Inter, ma con piacere do il benvenuto ad Alvaro #Morata nella nostra grande famiglia di Corbetta! E come direbbe Fabrizio Romano: ALVARO MORATA SI TRASFERISCE A CORBETTA, HERE WE GO!».