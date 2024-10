Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Sinner Alcaraz tv streaming.

Ancora una volta i due tennisti più forti, attualmente, nel circuito ATP si trovano di fronte. Questa volta i due si sfideranno sul cemento di Pechino con Jannik Sinner che proverà a mettersi alle spalle il caso doping dopo la decisione della WADA di fare ricorso contro la sua assoluzione. Dall’altra parte il tennista spagnolo vuole tornare alla vittoria di un torneo dopo aver conquistato nuovamente la posizione numero due del ranking ATP.

Dove vedere Sinner Alcaraz tv streaming: la finale di Pechino

Jannik Sinner arriva alla finale di Pechino dopo una incredibile serie di vittorie nel 2024 che lo hanno trascinato a prendersi la vetta del ranking ATP e a conquistare due Slam. Un anno da incorniciare per il tennista italiano che è riuscito ad arrivare almeno ai quarti di finale nei tornei a cui ha partecipato, dimostrando una costanza straordinaria che lo ha ricompensato nel ranking ATP.

E questa costanza dovrebbe premiarlo fino alla fine dell’anno, poiché le previsioni indicano altissime probabilità che chiuda il 2024 al primo posto della classifica, un risultato mai raggiunto da un tennista italiano. Dal 1973, quando è stato introdotto il calcolo del ranking via computer, solo 18 tennisti, tra cui leggende come Borg, McEnroe, Lendl, Sampras, Agassi, Federer, Nadal e Djokovic, hanno ottenuto questo traguardo.

Dove vedere Sinner Alcaraz tv streaming: quando si gioca la sfida

La finale di Pechino 2024 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si disputerà martedì 2 ottobre alle ore 11.00 italiane.

Dove vedere Sinner Alcaraz tv streaming: come seguire il match

Per chi vuole seguire il match in diretta, la sfida non sarà disponibile gratuitamente in Italia, visto che sarà trasmessa da Sky, attraverso i canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Sarà possibile guardare la partita anche in streaming su piattaforme come NOW (clicca qui per abbonarti a NOW) e SkyGo, tutte accessibili con abbonamento.