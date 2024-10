Nations League, al via da domani la vendita dei biglietti per Italia-Francia a San Siro

Il prossimo weekend la Serie A scenderà in campo per la settima giornata di campionato prima di dare così spazio alla pausa per le nazionali. 15 giorni in cui l’Italia di Luciano Spalletti continuerà nel suo cammino in Nations League, iniziato in maniera perfetta con due vittorie nelle prime due giornate contro Francia e Israele, entrambe in trasferta.

A ottobre, gli Azzurri dovranno sfidare Belgio e Israele, tutte e due in casa, per continuare a difendere uno dei due posti del girone che garantiscono l’accesso alla fase a eliminazione diretta. Ma le attenzioni sono già puntate per la gara del 17 novembre quando a San Siro arriverà la Francia, vogliosa di riscattare il 3-1 subito in casa dagli Azzurri.

Biglietti Italia Francia Nations League Prezzi – Le fasi di vendita

Proprio in vista di questo match, da domani giovedì 3 ottobre, inizierà la vendita dei tagliandi per la sfida Italia-Francia, sesta e ultima giornata della fase a gironi. Come comunicato dalla FIGC, i primi a poter acquistare i biglietti saranno i possessori della card Vivo Azzurro.

Sabato 5 ottobre alle ore 12.00, invece, prenderà il via la vendita libera dei tagliandi, che potranno essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sui siti della FIGC, nell’area riservata, e di VivaTicket. Una sfida di cartello che però ha mantenuto il suo carattere popolare, visto che i biglietti partono da un costo di 14 euro, con una serie di promozioni rivolte alle famiglie, agli Under 12, agli Under 18, agli Over 65 e agli studenti universitari.

Biglietti Italia Francia Nations League – I prezzi settore per settore

Ecco di seguito i prezzi dei vari settori di San Siro per Italia-Francia:

TRIBUNA D’ONORE ARANCIO CON OSPITALITÀ – 150 EURO

TRIBUNA D’ONORE ROSSA – 100 EURO

POLTRONCINA ROSSA – 80 EURO

TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO – 60 EURO

TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO RIDOTTO OVER 65 – 50 EURO

TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO RIDOTTO VIVOAZZURRO – 45 EURO

TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO LATERALE – 40 EURO

TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO LATERALE RIDOTTO OVER 65 – 35 EURO

TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO LAT. RIDOTTO VIVOAZZURRO – 30 EURO

TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO LAT. RIDOTTO FAM. ADULTO – 30 EURO

TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO RIDOTTO FAM. UNDER 18 – 20 EURO

TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO RIDOTTO UNDER 18 – 20 EURO

TRIBUNA ROSSA PRIMO ANELLO RIDOTTO UNDER 12 – 5 EURO

– TRIBUNA D’ONORE ARANCIO – 60 EURO

TRIBUNA ARANCIO PRIMO ANELLO – 50 EURO

TRIBUNA ARANCIO PRIMO ANELLO RIDOTTO OVER 65 – 45 EURO

TRIBUNA ARANCIO PRIMO ANELLO RIDOTTO VIVOAZZURRO – 40 EURO

TRIBUNA ARANCIO PRIMO ANELLO LATERALE – 30 EURO

TRIBUNA ARANCIO PRIMO ANELLO LAT. RIDOTTO VIVOAZZURRO – 20 EURO

TRIBUNA ARANCIO 1° ANELLO LAT. RIDOTTO FAM. ADULTO – 20 EURO

TRIBUNA ARANCIO PRIMO ANELLO RIDOTTO FAM. UNDER 18 – 14 EURO

TRIBUNA ARANCIO PRIMO ANELLO LAT. RIDOTTO U 12 – 5 EURO

TRIBUNA BLU E VERDE PRIMO ANELLO – 25 EURO

TRIBUNA BLU E VERDE PRIMO ANELLO RIDOTTO VIVOAZZURRO – 18 EURO

TRIBUNA BLU E VERDE PRIMO ANELLO RIDOTTO UNDER 12 – 5 EURO

TRIBUNA ROSSA E ARANCIO SECONDO ANELLO – 30 EURO

TRIBUNA ROSSA E ARANCIO 2°ANELLO RIDOTTO OVER 65 – 25 EURO

TRIBUNA ROSSA E ARANCIO 2° ANELLO RIDOTTO VIVOAZZURRO – 20 EURO

TRIBUNA ROSSA E ARANCIO 2° ANELLO RIDOTTO UNDER 12 – 5 EURO

TRIBUNA BLU E VERDE SECONDO ANELLO – 20 EURO

TRIBUNA BLU E VERDE SECONDO ANELLO RID. VIVOAZZURRO – 14 EURO

TRIBUNA BLU E VERDE 2° ANELLO RIDOTTO UNIVERSITARI – 14 EURO

TRIBUNA BLU E VERDE SECONDO ANELLO RIDOTTO UNDER 12 – 5 EURO

TRIBUNA TERZO ANELLO BLU E VERDE – 14 EURO

TRIBUNA TERZO ANELLO BLU E VERDE RIDOTTO UNDER 12 – 5 EURO

TRIBUNA TERZO ANELLO ROSSO – 14 EURO

TRIBUNA TERZO ANELLO ROSSO RIDOTTO UNDER 12 – 5 EURO

Biglietti Italia Francia Nations League Prezzi – I tagliandi a costo ridotto

I biglietti ridotti Under 12 sono riservati alle bambine e ai bambini nati dopo il 17 novembre 2012, mentre i biglietti ridotti Under 18 sono riservati alle ragazze e ai ragazzi nati dopo il 17 novembre 2006. I tagliandi Over 65 sono riservati alle persone nate prima del 17 novembre 1959. I biglietti ridotti Vivoazzurro sono riservati ai possessori della Vivo Azzurro Membership Card. I biglietti ‘Ridotto Universitari’ sono riservati agli studenti universitari iscritti all’anno accademico in corso: i tagliandi possono essere acquistati solo presso i punti vendita Vivaticket a presentazione del tesserino universitario. I biglietti Tribuna Rossa e Arancio Primo Anello Laterale Promo Famiglia adulto e Under 18 sono riservati ad un gruppo familiare di minimo 3 persone, di cui 2 adulti e 1 o 2 minorenni (nati dopo il 17 novembre 2006).

Da giovedì 3 ottobre sarà attiva la vendita dei pacchetti di Corporate Hospitality: per dettagli e offerte scrivere a hospitality@figc.it. Le persone con disabilità potranno fare richiesta di accredito nel periodo compreso tra lunedì 11 e martedì 12 novembre (entro le ore 18) fino ad esaurimento dei posti disponibili, collegandosi al seguente link. a condizione di essersi registrati allo stesso link entro giovedì 7 novembre. I titolari delle tessere federali e delle tessere CONI/FIGC valide per il 2024 potranno fare richiesta di accredito nel periodo compreso tra mercoledì 13 e giovedì 14 novembre (entro le ore 18), fino ad esaurimento dei posti disponibili, collegandosi al seguente link.