Amazon, scelta la seconda partita della prima fase della Champions

La nuova UEFA Champions League continua su Prime Video con Lipsia-Juventus, una gara che i bianconeri faranno di tutto per portare a casa e proseguire il positivo esordio della prima giornata, vinta 3-1 contro il PSV Eindhoven.

L’appuntamento è per mercoledì 2 ottobre (in diretta esclusiva su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle 21:00). In diretta dalla Red Bull Arena per il secondo grande appuntamento di UEFA Champions League ci saranno Giulia Mizzoni, Claudio Marchisio, Luca Toni e Fernando Llorente.

La telecronaca della gara è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio e Fernando Siani inviati a bordocampo. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.

A seguire, ad animare l'highlights show con i gol di tutti i match dalle 23:15 ci saranno Marco Cattaneo, Cristiana Girelli e Federico Balzaretti. Gli highlights di tutte le partite di UEFA Champions League giocati martedì 1 e mercoledì 2 saranno disponibili on demand a partire dalle 23:00 di mercoledì 2.

Partita Champions Amazon – Le funzioni di Prime Video

Inoltre, su tutti i dispositivi web, mobile e su Smart TV attraverso la Fire Tv Stick, sarà attiva X Ray, la funzionalità che permetterà agli appassionati di sport di accedere in tempo reale con un solo click a statistiche (fornite da Opta), momenti chiave del match e formazioni delle squadre in campo. Ad X Ray si aggiungono anche le due funzionalità tecnologiche Recap Rapido, che permette, a match iniziato, di rivedere i gol segnati fino a quel momento, riassunti in clip rapidissime, prima di andare automaticamente alla diretta della partita, e Momenti Chiave, disponibile su SmartTV e FireTV, che permette di tornare rapidamente ai momenti chiave della partita (ad esempio gol, espulsioni o calci di rigore) cliccando due volte verso il basso il cursore del telecomando.

I clienti Prime in Italia possono vedere le partite della UEFA Champions League attraverso l’app di Prime Video disponibile su numerose smart TV, inclusi i modelli di Samsung e LG, oltre che sui dispositivi mobili, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital e online.