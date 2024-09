Balzo in avanti per Genoa e Lecce. Sul podio confermate le tre big

Grande attenzione per il lavoro tattico di Fonseca, che ha trovato la soluzione in campo schierando entrambe le punte Morata e Abraham, e per il ritrovato protagonismo di Leão e Theo Hernández, molto discussi nell’avvio di campionato.

MediaScore sesta giornata – Come cambia la classifica social

Anche questa settimana non mancano gli stravolgimenti in classifica, con alcune squadre in grado di guadagnare diverse posizioni.

È il caso, ad esempio, del Genoa, che si porta dal quindicesimo all’ottavo posto non solo per la performance di campionato, ma anche per la sconfitta nel “Derby della Lanterna” di Coppa Italia contro la Sampdoria, uscita vittoriosa da Marassi dopo i calci di rigore.

Anche il Lecce si è reso protagonista di un grande salto in avanti di dieci posizioni, classificandosi ottavo grazie a 8.000 menzioni.

MediaScore sesta giornata – I temi di dibattito

Anche questa settimana i tifosi online commentano alcuni temi in particolare, guardando a ciò che accade in campo e non solo:

Il ritorno dei “bomber”

Dopo settimane di appannamento e polemiche da parte dei tifosi, Lautaro Martinez prima, e Dusan Vlahovic poi, hanno risposto con una doppietta a chi li ha giudicati forse troppo in fretta. Le reazioni di tifosi e appassionati in Rete hanno infatti premiato i due attaccanti di Inter e Juventus, con molti commenti entusiasti di aver rivisto i propri centravanti tornare ad essere decisivi per le sorti delle due squadre;

La scomparsa di Andrea Capone sconvolge i tifosi

La domenica mattina del mondo del calcio è stata scossa dalla morte improvvisa di Andrea Capone, ex centrocampista del Cagliari con oltre cento presenze tra Serie A e B. Nelle ore immediatamente successive al tragico incidente, le cui cause non sono ancora chiare, l’account X del Cagliari è stato tra i primi a riportare la notizia, seguito dai commenti di cordoglio di dirigenti, tecnici ed ex compagni di squadra di Capone come Francesco Pisano, Simone Aresti e Marco Mancosu;

Perquisizioni e arresti per gli ultras di Milan e Inter

Una maxi operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano è scattata all’alba di lunedì mattina con l’arresto di diciannove persone, ultras delle due sponde di San Siro. Al centro dell’inchiesta una serie di reati collegati alla rivendita illecita di biglietti, posti auto, merchandising e bibite all’interno dello stadio. Anche sui social la notizia fa discutere tifosi e appassionati, che lamentano l’eccessivo potere che spesso il tifo organizzato riesce ad avere all’interno degli stadi e del contesto calcistico.

MediaScore sesta giornata – Come cambia la classifica media

Nella classifica dei media tradizionali e online la Juventus riesce a mantenere la prima posizione grazie a 16.257 menzioni. Il Milan, che la scorsa settimana aveva agganciato il podio, guadagna un’ulteriore posizione superando l’Inter con 13.843 citazioni.

Proprio i nerazzurri chiudono il podio con 13.737 menzioni. Anche in questo caso i risultati migliori si segnalano per Genoa (più sei posizioni grazie a 6.587 citazioni) e il Lecce, che guadagna nove posizioni (5.135).

Questo il verdetto di MediaScore sulle conversazioni media e web dei 20 club di Serie A, giunti quasi al termine della sesta giornata. L’indagine effettuata restituisce una classifica che registra le menzioni ottenute da ciascuna società all’interno di articoli pubblicati su media tradizionali e online.