Sono aperte dal 5 luglio 2024 le iscrizioni al Master “Sport Analytics e AI per il Management Sportivo”. Unico in Italia per il suo approccio olistico e trasversale, attento all’innovazione e alla performance nel suo complesso, con uno sguardo importante volto all’AI e alla sostenibilità.

Il Master di I Livello di durata annuale, organizzato dal Dipartimento di Management dell’Università di Torino e da Seed Capital Pro, si rivolge a laureati (vecchio ordinamento, lauree triennali) e diplomati ISEF; che siano aspiranti o già applicati a ruoli di operatori dell’ecosistema sportivo, quali manager, dirigenti, funzionari, professionisti, operatori di staff tecnico, atleti, accademici e ricercatori, che intendano sviluppare competenze nel governare e applicare le nuove dinamiche tecnologiche che modellano lo sport a livello globale.

Il corso è un avanzato programma formativo post laurea che si sviluppa in quattro direttrici d’indagine sull’AI e Innovazione Tecnologica e Decisionale e sul Management del settore sportivo:

Impatti sulla performance sportiva e sul merito sportivo, dalla preparazione individuale alla

strategia di squadre e organizzazioni sportive. Influenza sull’ambito economico e finanziario dello sport, sviluppando nuove opportunità,

nuove competenze e modelli business. Opportunità d’ottimizzazione delle catene decisionali e nelle catene valoriali del management

sportivo. Contributo alla sostenibilità nello sport, anche secondo i principi ESG.

Due sono i focus analitici:

la Performance, a livello di singolo evento sportivo e intera stagione, e a livello di ente e

impresa sportivi;

impresa sportivi; la Sostenibilità, intesa come benessere dell’atleta e della persona, come sviluppo del talento e

inclusione sociale.

Questo innovativo percorso formativo ha lo scopo di formare figure professionali che coniughino una conoscenza specifica per sviluppare competenze nel governare e applicare le nuove dinamiche tecnologiche che modellano lo sport a livello globale, per migliorare la performance dell’atleta e dell’impresa sportiva, quali manager e dirigenti, esperti in data analytics e intelligence sportiva, match analyst, ruoli nelle Federazioni e Leghe sportive, consulenti e strategist per la sostenibilità nello sport, esperti in marketing e comunicazione sportiva, professionisti nel supporto legale e di compliance nel settore sportivo, ruoli in organizzazione e gestione di eventi sportivi.

La didattica sarà erogata con lezioni in modalità mista presenza/online e laboratori e workshop in presenza, grazie all’intervento di docenti e professionisti di grande rilievo e al supporto dei Partner Ufficiali del Master, un ecosistema composto da squadre, club, società tecnologiche ed enti esponenziali del settore sportivo. Le iscrizioni saranno aperte fino al prossimo 31 ottobre 2024 alle ore 15:00.

Il 10 ottobre 2024 alle ore 11:00 è previsto presso il Dipartimento di Management (Corso Unione Sovietica 218bis) un incontro di presentazione del corso, organizzato dal Comitato Scientifico del Master e dedicato a studenti e interessati. È possibile iscriversi alla presentazione tramite il modulo. A seguire, con inizio previsto alle ore 15:30, avrà luogo l’Evento #MAISM “Management Sportivo: Manager si raccontano”, presso il Dipartimento di Management (Corso Unione Sovietica 218bis) anche trasmesso in diretta streaming su Linkedin Live.

Un evento dedicato allo Sport Management raccontato da chi lo vive: un’occasione unica per approfondire operations, strategie di sviluppo, investimenti, innovazione e sostenibilità nello sport, grazie all’intervento di manager, professionisti, imprese ed enti del settore. È possibile iscriversi per partecipare in presenza all’evento attraverso il link. Per maggiori informazioni sul Master e per sapere come iscriversi è consultabile il sito web.