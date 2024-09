In Senato quest’oggi si stanno votando i provvedimenti al Decreto legge Omnibus, con provvedimenti che riguardano anche il mondo del calcio, in particolare la lotta alla pirateria che sta vedendo fianco a fianco le istituzioni nazionali e quelle sportive.

«In questo provvedimento sono stati affrontati alcuni temi fondamentali che rappresentano sicuramente delle novità. Mi riferisco, ad esempio, alla lotta alla pirateria, che porterà ricavi importanti per le casse dello Stato e che, soprattutto, debellerà un settore oggi in mano alla criminalità organizzata», ha commentato Claudio Lotito, senatore di Forza Italia e patron della Lazio durante il suo intervento in Aula.

«Avevamo già emanato una norma in materia che purtroppo ha avuto scarsa applicazione a causa delle criticità che sono emerse – ha concluso il presidente del club biancoceleste –. D’accordo con l’Agcom, abbiamo lavorato per risolvere tecnicamente tutti i problemi».