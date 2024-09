De Siervo: «Caso ultras? Attenzione a giudizi sommari su Inter e Milan»

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, è intervenuto quest’oggi alla trasmissione radiofonica “La Politica nel pallone”, su Radio Rai Gr Parlamento e condotta da Emilio Mancuso.

«Blitz su ultras? Guardiamo con assoluta attenzione a quello che sta succedendo. È presto per dare un giudizio sostanziale, ma massima fiducia nel lavoro degli inquirenti – ha commentato De Siervo –. Attenzione anche a quelli che possono essere i giudizi sommari nei confronti delle squadre coinvolte. Il tema del tifo organizzato la Lega Calcio lo ha sempre denunciato».

Sulla sicurezza negli stadi: «Siamo stati i primi ad aver chiesto di poter intervenire con meccanismi di riconoscimento facciale, e oggi lo inizieremo a pianificare. Sarà uno dei primi interventi che consentiranno di registrare le immagini del volto al tornello associandolo a un nome e a una posizione. Queste immagini verranno conservato in un server criptato a disposizione delle forze dell’ordine in caso di necessità. Le prime implementazioni saranno effettuate entro fine campionato, ci auspichiamo che tutto possa concludersi nel corso del 2025».

Infine, nell’ultima settimana si è giocata Genoa-Juventus a porte chiuse per decisione del prefetto in seguito agli scontri in occasione del derby di Genova: «Sono fatti avvenuti fuori dal terreno di gioco tra sedicenti tifosi, ma di fatto violenti, che si sono scontrati tra di loro e contro le forze dell’ordine. È stato un atto che ha penalizzato una città intera che aspettava di potersi godere una bella partita».