Juve, migliorano i conti nel 2024/25 tra Champions, mercato e Mondiale per Club

Migliorano i conti della Juventus nella stagione 2024/25. Il club bianconero, che ha chiuso l’esercizio al 30 giugno 2024 con un rosso di 199,2 milioni, vede infatti un miglioramento nel bilancio della stagione in corso.

«Nel presupposto di performance sportive in linea con quelle previste dal Piano (che sono coerenti con quelle medie degli esercizi precedenti) e in assenza di effetti straordinari, il cash-flow operativo dell’esercizio corrente è atteso essere significativamente migliore di quello dell’esercizio 2023/2024, anche per effetto del ritorno della Prima Squadra maschile alla partecipazione alla UEFA Champions League e per la partecipazione alla FIFA Club World Cup», spiega la società bianconera nel comunicato.

«Alla data attuale – nel presupposto di performance sportive in linea con quelle previste a Piano e in assenza di eventi non ricorrenti – sia il risultato che il cash-flow operativi dell’esercizio 2024/2025 sono previsti nel range del break-even, in miglioramento rilevante rispetto a quelli dell’esercizio 2023/2024, che è stato significativamente penalizzato dalla mancata partecipazione della Prima Squadra maschile alle competizioni UEFA e da costi non ricorrenti. Tale atteso miglioramento deriva peraltro non solo dal venir meno dei sopra citati effetti negativi – non ordinari – sui ricavi e sui costi, ma anche dal crescente impatto positivo derivante dalle incisive azioni di razionalizzazione strutturale dei costi attuate sia nell’esercizio appena concluso che in quelli precedenti», aggiunge la società bianconera.

In particolare, come appreso, le stime sull’impatto del Mondiale per Club sono ritenute particolarmente prudenziali, in attesa di novità dalla FIFA sul tema economico del torneo: tuttavia, la stima è che il grosso delle entrate possano rientrare nell’esercizio che chiuderà al 30 giugno 2024, considerando che entro quella data si disputeranno le gare fino agli ottavi. Tra gli altri temi, inoltre, il club bianconero si attende anche un calo degli oneri finanziari, complice il calo dei tassi in particolare.

«Come di consueto, l’andamento economico, patrimoniale e finanziario dell’esercizio in corso sarà influenzato non solo dai risultati sportivi ma anche dalla seconda fase della Campagna Trasferimenti 2024/2025. Si segnala infine che il Piano – sulla base delle assunzioni ivi contenute, incluse quelle relative alle performance sportive prevede un progressivo miglioramento dell’andamento economico e finanziario nell’arco del periodo del Piano stesso, con raggiungimento di risultato netto e cash-flow positivi nell’esercizio 2026/2027», conclude il club bianconero.