Eintracht Francoforte, gli stipendi 2024/25: ecco quanto guadagnano i tedeschi

Stipendi Eintracht Francoforte 2024 2025 – L’Eintracht Francoforte si prepara per la stagione 2024/25 con l’obiettivo di confermarsi tra le squadre di vertice della Bundesliga e competere in Europa League. La squadra, reduce da un’annata solida, punta a ripetere i successi del passato in campo europeo.

Mario Götze, il fantasista ex Bayern Monaco e Borussia Dortmund, rimane uno dei principali punti di riferimento per qualità ed esperienza. In difesa, l’Eintracht ha rafforzato il reparto con l’acquisto di Arthur Theate, ex Bologna, difensore centrale belga che porterà fisicità e sicurezza. L’allenatore Dino Toppmöller punta a combinare l’esperienza dei veterani con l’entusiasmo dei nuovi innesti per affrontare con ambizione la doppia competizione di Bundesliga ed Europa League, dove i tedeschi sperano di raggiungere la fase finale.