Ajax, gli stipendi 2024/25: ecco quanto guadagnano i lancieri

Stipendi Ajax 2024 2025 – Il club di Amsterdam si prepara per la stagione 2024/25 con l’obiettivo di riconquistare il trono dell’Eredivisie e lasciare il segno in Europa. Dopo un’annata deludente, che li ha visti fuori dai vertici della classifica, l’Ajax parteciperà all’Europa League, cercando di sfruttare al massimo questa opportunità per rilanciarsi.

Tra i volti nuovi della rosa spiccano Jordan Henderson, centrocampista inglese arrivato dall’Al-Ettifaq come il giocatore più pagato della squadra, e Daniele Rugani, difensore centrale ex Juventus, che porta esperienza e solidità al reparto arretrato. L’allenatore Maurice Steijn punta a integrare rapidamente i nuovi innesti per migliorare il rendimento della squadra, che resta una delle più talentuose del panorama olandese e sempre ambiziosa in campo internazionale.