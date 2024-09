Stadio Milan, avanti con la recinzione: due mesi di lavoro a San Donato

Mentre Inter, Milan e il Comune di Milano portano avanti il discorso nuovo stadio di San Siro, il club rossonero stanno procedendo con la tabella dei lavori per quanto riguarda l’area San Francesco di San Donato Milanese. Area di proprietà della società di via Aldo Rossi, sui cui si vuole costruire un impianto in piena autonomia.

Come riporta l’edizione odierna de Il Giorno-Milano, nel terreno di 300mila metri quadri, dove continua anche l’opera di bonifica che dovrebbe concludersi entro metà ottobre, sono iniziati i lavori per la posa di una parete metallica appoggiata su new jersey in cemento renderà la zona accessibile ai soli addetti ai lavori. Una fase che dovrebbe richiedere circa due mesi.

Stato lavori stadio Milan San Donato – L’accordo di programma

Intanto, prosegue il percorso dell’accordo di programma, l’iter tecnico-burocratico relativo al progetto presentato dai rossoneri al Comune di San Donato. Al momento risulta in fase di stesura, da parte della segreteria tecnica, il documento di scoping, un passaggio propedeutico alla valutazione ambientale strategica. «Abbiamo invitato 60 soggetti, tra i quali comitati e associazioni contrari al progetto, a presentare osservazioni – ha commentato Massimiliano Mistretta, assessore ai Lavori pubblici –. Nel frattempo, si ritiene che la pulizia e la recinzione dell’area da parte della proprietà rappresentino un segnale di attenzione».