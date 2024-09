Ufficiale, i Friedkin acquistano l'Everton ed entrano in Premier League

Adesso è ufficiale. Il Friedkin Group entra in Premier League rilevando l’Everton da Moshiri. La proprietà americana controlla già la Roma in Serie A.

«Blue Heaven Holdings e The Friedkin Group confermano di aver raggiunto un accordo sui termini della vendita della quota di maggioranza di Blue Heaven Holdings nell’Everton Football Club. La transazione è soggetta all’approvazione degli organi regolatori, tra cui la Premier League, la Football Association e la Financial Conduct Authority», si legge in una nota.

Un portavoce di The Friedkin Group ha dichiarato: «Siamo lieti di aver raggiunto un accordo per diventare i custodi di questo iconico club di calcio. Ora ci concentriamo sull’ottenere le approvazioni necessarie per completare la transazione. Non vediamo l’ora di fornire stabilità al club e condividere la nostra visione per il suo futuro, inclusa la conclusione del nuovo stadio dell’Everton a Bramley-Moore Dock».