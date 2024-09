Sala: «San Siro? Stiamo accelerando con l'Agenzia delle Entrate per la valutazione»

Sul progetto del nuovo stadio di Inter e Milan «stiamo cercando di accelerare con l’Agenzia delle Entrate per avere i valori certi, che sarebbero i valori a cui mettere a bando, sia la struttura di San Siro, sia le aree circostanti». Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, a margine della presentazione della riqualificazione dell’ex istituto Marchiondi.

Lo ha fatto parlando dei prossimi passi per proseguire nel progetto che vorrebbero intraprendere le squadre, cioè realizzare un nuovo impianto accanto all’attuale Giuseppe Meazza. Si tratterebbe di riprendere l’idea lanciata nel 2019, cinque anni fa, e poi bloccata a causa del tema del vincolo sul secondo anello dello stadio esistente.

Il doppio impianto, quindi, è una ipotesi «ma prima di dire che è un’ipotesi solida voglio essere sicuro, perché capisco che ci possa essere un disorientamento da parte dei cittadini per le tante ipotesi che abbiamo messo in campo. In questo momento bisogna accelerare, cosa che stiamo cercando di fare, e con l’agenzia delle entrate avremo l’incontro in questi giorni».