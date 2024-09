L’Italia è stata presente e protagonista dalla prima edizione di questa graduatoria dimostrando la bontà dei percorsi di formazione del nostro Paese, dato confermato anche dal piazzamento delle Università italiane anche in classifiche di altri settori, e la capacità di creare e sviluppare sinergie con le organizzazioni protagoniste di uno specifico settore per la realizzazione di corsi di specializzazione unici.

Con PGR la rivista offre una panoramica dei migliori corsi al mondo in ambito di Sport Business e Sport Management e lo fa attraverso le interviste ai diplomati in questi master a distanza di 3 anni.

Con l’arrivo dell’autunno ogni anno si aggiornano le classifiche dei percorsi universitari post laurea e per lo sport questo appuntamento è scandito con la pubblicazione del PGR ( Post Graduate Ranking ) che la rivista internazionale Sport Business International dedica al mondo dei master in questo settore.

Nell’edizione 2024 il risultato è stato il migliore degli ultimi 5 anni grazie a masterSport – Master Internazionale in Management dello Sport System delle Università di Modena e Reggio Emilia e Università di San Marino (www.mastersport.org). Il corso ideato nel 1996 è leader nazionale dalla prima edizione della classifica e in questa nuova edizione si è confermato come Miglior Master al mondo per impatto sulla carriera degli studenti, Miglior corso per soddisfazione espressa dai partecipanti, 2° master Europeo per proposta formativo e progetto generale dietro al corso conosciuto come Master FIFA realizzato dal CIES.

Nella classifica mondiale, dove il masterSport si piazza settimo, è presente un secondo corso italiano ovvero il master SBS realizzato da Università Ca’ Foscari al trentanovesimo posto. Podio mondiale tutto americano con il primato di University of Massachusetts Amherst seguita da North Carolina e Ohio University.

“Sono molto soddisfatto di questo riconoscimento internazionale – afferma Tommaso Fabbri, Direttore del Dipartimento di Economia Marco Biagi dell’Università di Modena e Reggio Emilia e Direttore del Master in Management dello Sport System – sia perché aumenta la visibilità di Unimore nel panorama europeo e mondiale dell’alta formazione, sia perché attesta la crescente attenzione che Unimore sta indirizzando verso lo sport inteso come fondamentale veicolo di sviluppo umano e professionale per i propri studenti, e come fondamentale vettore di sviluppo economico di coesione sociale per l’ecosistema territoriale.”

“Dal 1996 il progetto sviluppa ogni edizione con lo scopo di far vivere un’esperienza unica ai partecipanti. – a dichiarato Matteo Masini, Responsabile dello sviluppo del corso – Un enorme ringraziamento va a tutti i professionisti che ogni anno si mettono a disposizione per trasferire passione, conoscenze e metodo di lavoro ai partecipanti del nostro master. Nei prossimi giorni apriremo il bando di candidatura del nuovo corso curiosi come sempre di conoscere i tanti appassionati pronti ad intraprendere questo percorso con noi”.