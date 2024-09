Mediaset vola nel primo semestre del 2024: utile in crescita a 104 milioni

Il Consiglio di Amministrazione di Mediaset-Mfe ha approvato i risultati economico finanziari relativi al primo semestre 2024. Pier Silvio Berlusconi, CEO della società, ha sottolineato che «Mfe è un modello unico in Europa. Grazie alla dimensione internazionale del Gruppo – una diversificazione geografica che attutisce gli squilibri nei diversi mercati – e grazie al nostro sempre più evoluto sistema crossmediale, anche questo semestre abbiamo ottenuto risultati al di sopra di ogni previsione».

«In un periodo che ha visto anche a livello internazionale flettere i conti di tutto il settore dei media, con drastici tagli all’occupazione, Mfe registra una costante crescita in termini di raccolta pubblicitaria, di redditività e di utili», ha proseguito il figlio di Silvio Berlusconi.

Nel primo semestre dell’esercizio in corso, in un contesto generale a livello internazionale ancora estremamente instabile, il gruppo ha conseguito un deciso aumento della raccolta pubblicitaria, consolidando in Italia il trend estremamente positivo che aveva caratterizzato l’ultima parte del 2023 e registrando segnali di un deciso miglioramento anche in Spagna dove prosegue il processo di forte rinnovamento dell’offerta editoriale televisiva e digital avviato nel corso dello scorso esercizio.

La crescita dei ricavi pubblicitari, supportata nel periodo da ottimi riscontri sul piano editoriale, è risultata più sostenuta rispetto alle stime iniziali ed ha contribuito al conseguimento nel periodo in esame di margini economici consolidati (Risultato operativo e Risultato netto) positivi e superiori a quelli registrati nell’omologo periodo dell’esercizio precedente. Anche la generazione di cassa caratteristica consolidata si è mantenuta decisamente positiva determinando la significativa riduzione dell’indebitamento finanziario netto consolidato rispetto al 31 dicembre 2023.

Mediaset primo semestre 2024 – Le cifre dei primi sei mesi del 2024

I ricavi netti consolidati crescono a 1.476,5 milioni di euro: +7,8% rispetto ai 1.369,6 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente, mentre i ricavi pubblicitari lordi raggiungono 1.434,2 milioni di euro e segnano un +6,7% rispetto ai 1.343,7 milioni di euro dell’omologo periodo dell’anno precedente. Il Risultato operativo (Ebit) raggiunge 136,3 milioni di euro: +12,7% rispetto ai 120,9 milioni dello stesso periodo del 2023.

In Italia il Risultato operativo (Ebit) cresce del +53,5% arrivando a 59,9 milioni di euro rispetto ai 39,0 milioni del 2023. In Spagna il Risultato operativo (Ebit) è pari a 76,3 milioni di euro rispetto agli 81,7 milioni del 2023. Il Risultato netto di competenza sale a 104,7 milioni di euro crescendo del +20,2% rispetto agli 87,1 milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente.

L’indebitamento finanziario netto consolidato al 30 giugno 2024 è pari a 662,0 milioni di euro, in netto calo rispetto agli 902,8 milioni del 31 dicembre 2023. I Costi operativi complessivi consolidati (costi del personale, costi per acquisti, servizi e altri oneri, ammortamenti e svalutazioni di diritti e di altre immobilizzazioni) sono pari a 1.340,3 milioni di euro (1.248,7 milioni di euro nello stesso periodo del 2023), con una variazione principalmente legata alle variazioni del perimetro di consolidamento.