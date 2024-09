Fascina compra casa dai figli di Berlusconi: 250 mq a oltre un milione

Marta Fascina ha preso casa e garage a Milano 2 (Segrate) in uno dei palazzi che erano di proprietà di Silvio Berlusconi. L’affare con i venditori, cioè i cinque figli eredi del Cavaliere, si è chiuso nella villa di Arcore a fine luglio. L’ex premier aveva lasciato in eredità 100 milioni di euro alla stessa Fascina, altrettanti al fratello Paolo e 30 milioni a Marcello Dell’Utri.

Ad oggi – spiega Il Corriere della Sera – l’ultima compagna del fondatore di Fininvest ha incassato circa un quarto di quella cifra, il resto le sarà liquidato gradualmente. Sull’immobile di Milano 2 c’è stata una compravendita vera e propria. Fascina, che non risulta possedere altre case e quindi dovrebbe essere alla sua prima operazione immobiliare, si è presentata con sei assegni circolari Intesa Sanpaolo per un totale di 1,2 milioni di euro, compresi 20mila euro per i mobili già presenti nell’appartamento di 250 metri quadrati.

Ma non ci andrà ad abitare, perché l’inquilino sarà suo fratello Claudio che da poco tempo lavora nel gruppo Mediaset (Publitalia). A vendere è stata l’Immobiliare Idra. Ovviamente c’è da aspettarsi che alle spalle ci fosse già il benestare dei cinque fratelli azionisti. L’offerta della deputata di Forza Italia, che si è concretizzata con il rogito del 22 luglio, risalirebbe all’inizio dell’anno.

A febbraio c’era stato il passaggio formale nel consiglio di amministrazione Idra che dopo aver affidato all’analisi di professionisti esterni «la congruità del corrispettivo offerto» da Fascina ha deciso di accettare l’offerta. Quando a marzo si diffusero generiche indiscrezioni su un appartamento messo a disposizione a Milano dalla famiglia Berlusconi, Fascina replicò sostenendo che stava valutando un acquisto «per un membro della mia famiglia».

L’appartamento è in una palazzina di dieci piani, nella via principale che attraversa Milano 2. Il prezzo è allineato ai valori di mercato tant’è che un immobile analogo nella stessa via Cervi (278 mq, 5 locali, 3 bagni ecc) è oggi offerto a 1,15 milioni. La venditrice Immobiliare Idra, confluita in Fininvest Real Estate & Services, è da sempre la cassaforte del mattone di famiglia.

In portafoglio ha decine di altri appartamenti nella Milano 2 che Berlusconi realizzò negli anni Settanta ma soprattutto possiede le due ville simbolo dell’epoca berlusconiana, Villa San Martino ad Arcore (attuale residenza ufficiale di Marta Fascina) e Villa Certosa a Porto Rotondo in Sardegna. La prima intoccabile, la seconda in vendita.