La Serie A rinnova l'accordo con Socios: i palloni all'asta fino al 2027

Prosegue la partnership tra la Lega Serie A e Socios.com. La collaborazione, iniziata nel 2021 con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei tifosi attraverso la tecnologia blockchain, proseguirà infatti fino al 2027, come annunciato in un comunicato congiunto.

«Questa partnership strategica ha sbloccato opportunità senza precedenti, tra cui quella di dare ai tifosi la possibilità di possedere un pezzo di storia del proprio Club accedendo ai palloni ufficiali dei gol segnati nelle partite chiave della Serie A Enilive, Coppa Italia Frecciarossa ed EA SPORTS FC», si legge nella nota.

Perché palloni Serie A nel sacco, l’asta su Socios

«Nelle ultime due stagioni, sono stati raccolti 188 palloni, successivamente riscattati dai possessori di Fan Token attraverso l’app Socios.com. I palloni sono stati riscattati da tifosi di 16 diversi paesi sparsi in 3 continenti. Nell’ambito dell’allargamento della partnership, in questa stagione saranno messi a disposizione dei tifosi i palloni dei gol di 56 gare in più rispetto all’annata precedente, per un totale di 100 partite tra coppe e campionato».

«A partire da questa stagione, inoltre, i tifosi potranno avere informazioni su come ottenere il pallone grazie all’introduzione di un innovativo QR code che apparirà sugli schermi in tutti i territori in cui verranno distribuite le partite di Lega Serie A».

Perché palloni Serie A nel sacco, il QR code sugli schermi

«Scannerizzando il QR code, i tifosi accederanno ad una pagina web dove potranno registrarsi per partecipare all’asta. Infatti, come avviene già dalle passate stagioni, l’autenticità dei palloni dei gol raccolti durante la partita sarà verificata su Chiliz, la Blockchain dello sport, e saranno integrati con un chip NFC che consentirà al proprietario del pallone di visualizzare il certificato di autenticità e guardare il gol in qualsiasi momento utilizzando il proprio smartphone».

«Oltre a rafforzare e far crescere le attivazioni esistenti, Lega Serie A e Socios.com continueranno a esplorare nuovi modi per utilizzare l’infrastruttura tecnologica e l’ecosistema web3 di Chiliz per migliorare l’esperienza dei milioni di tifosi del campionato e fornire loro nuove opportunità di connettersi con le loro squadre del cuore».

«Siamo molto soddisfatti che il rapporto con Socios.com possa proseguire per ulteriori 3 anni. Una Lega importante come la Serie A deve continuare ad alimentare la passione che unisce i nostri tifosi ai protagonisti del Campionato – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. Visto il grande successo delle passate stagioni, a partire da quest’anno daremo la possibilità ad un numero sempre maggiore di appassionati di aggiudicarsi i palloni dei gol, oggetti unici e originali che rappresentano una straordinaria opportunità da collezione. Possedere un cimelio dei momenti memorabili della propria squadra del cuore rappresenta infatti la massima realizzazione per un tifoso. Da quest’anno, inoltre, semplicemente inquadrando un QR code durante la partita, sarà possibile ricevere tutte le informazioni per partecipare all’asta per ottenere i palloni».

«Questa partnership ha avuto un ruolo strategico nel percorso del progetto Chiliz. La Lega Serie A e Socios.com hanno mostrato all’industria sportiva alcuni dei molteplici modi in cui la blockchain può portare valore ad aziende e tifosi. Il successo dell’attivazione dei palloni dei gol è solo un esempio di come l’innovazione e la tecnologia possano fare la differenza. In questa nuova fase, puntiamo a offrire maggiori e migliori opportunità», ha dichiarato Alexandre Dreyfus, fondatore e Amministratore Delegato di Chiliz e Socios.com.