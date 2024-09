River Plate, lanciata la seconda maglia: sarà granata in omaggio al Torino

River Plate e Torino sono legate da uno dei gemellaggi più longevi nella storia del calcio. Infatti, le due società e tifoserie hanno storicamente degli stretti rapporti, fin dall’epoca della tragedia di Superga.

A riprova degli ottimi rapporti fra i due club, il River Plate ha oggi lanciato la sua seconda maglia della stagione 2024/25 di colore granata in chiaro omaggio al club torinese. «River Plate e Adidas presentano il nuovissimo modello, ispirato all’eterna amicizia con il Torino. Il design presenta un’innovativa combinazione di diverse tonalità di ricamo che si completano con lo stemma del Club, il logo del marchio e gli sponsor applicati in argento. Sulla parte posteriore del collo viene applicata la scritta Grandezza; l’uniforme è completata da pantaloncini tonici», si legge nel comunicato del club argentino.

Maglia River Plate omaggio Torino – Un gemellaggio nato subito dopo Superga

Come detto, il gemellaggio fra le due società e tifoserie risale al periodo immediatamente successivo alla Tragedia di Superga. Il 26 maggio 1949, tre settimane dopo lo schianto di Superga, il River volò fino a Torino per disputare un’amichevole benefica, organizzata dalla FIGC, assieme ad una selezione comprendente i più forti giocatori italiani dell’epoca, riuniti sotto il nome di Torino Simbolo.

Da lì il rapporto fra i due club è sempre stato solido e, negli ultimi anni, si è rispecchiata anche sul marketing. Infatti, la seconda maglia di quest’anno del River non è il primo esempio di omaggi reciproci. Infatti, negli anni passati c’è stata più di una maglia River di colore granata, l’ultimo esempio nel 2019/20. Stesso dicasi lato granata che ha avuto maglie con una banda diagonale, in omaggio proprio al River, come quella del 2021/22.