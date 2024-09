VAR e Champions: le novità e come funziona nella stagione 2024/25

Questa sera inizierà la prima fase della Champions League 2024/25. Una nuova stagione della massima competizione europea per club che segnerà l’inizio di una nuova era con il cambio di format, l’allargamento a 36 squadre e l’eliminazione dalla fase a gruppi.

Una nuova era che è già stata accompagnata da un uso maggiore del VAR, strumento tecnologico ormai ritenuto fondamentale per le più prestigiose competizioni nazionali e internazionali del calcio odierno. LA UEFA, infatti, è una dei più grandi sponsor del VAR e da alcuni anni sta sempre di più aumentando le partite con a disposizione il supporto tecnologico nelle proprie competizioni. Infatti, Dalla sua introduzione nella fase a eliminazione diretta della stagione 2018/19 di Champions League, la UEFA ha coperto un totale di 1648 partite con il VAR nelle competizioni per club e nazionali.

Come funziona VAR Champions – Aumentato le partite UEFA con il supporto tecnologico

Nel 2023/24, altre 239 partite si sono avvalse del VAR in Champions, Europa League e Conference. Per quanto riguarda la prima, la stagione scorsa il VAR è stato adottato in tutti i turni di qualificazione della competizione per la prima volta nella sua storia, con un aumento di 63 partite rispetto alla stagione 2022/23 in cui questa tecnologia era stata introdotta a partire dal terzo turno di qualificazione.

In vista del nuovo ciclo di competizioni per club che partirà da questa edizione, il VAR continuerà a essere utilizzato per tutti i turni della Champions League, e dal primo turno di qualificazione della Europa League. In base a uno studio di fattibilità, dato l’elevato numero di partite, dalla prossima stagione il VAR potrebbe essere introdotto anche prima degli spareggi della UEFA Europa Conference.

Come funziona VAR Champions – Dal fuorigioco semi-automatico alla spiegazione degli arbitri: cosa si vedrà e cosa no

Ma come funzionerà il VAR in Champions League. Le regole rimangono, ovviamente, le stesse per tutte le competizioni, visto che i confini del mezzo tecnologico rimangono immutati per tutte le competizioni e ogni modifica deve essere prima approvata dall’IFAB. Quindi, nonostante le sperimentazioni, non è ancora stato ufficializzato l’utilizzo del VAR a chiamata, come succede in altri sporti di squadra o nel tennis. Allo stesso modo l’arbitro non spiegherà la propria decisione, dopo aver visionato le immagini a bordocampo, al pubblico presente allo stadio e che segue la partita da casa. Il processo di sperimentazione è stato approvato e il meccanismo è stato introdotto in alcuni campionati nazionali, come il Portogallo, ma non è stato implementato per le competizioni internazionali, il che potrebbe però avvenire a breve.

Inoltre, viene confermato l’utilizzo del fuorigioco semi-automatico (SOAT) che in Serie A abbiamo imparato a conoscere e che ha l’obiettivo di rendere ancora più veloce la revisione al VAR su eventuali posizioni di fuorigioco. Sempre presente la Goal Line Technology per avere la certezza che il pallone ha o meno varcato la linea di porta nella sua interezza.