San Siro, caos in Consiglio comunale: il centrodestra interrompe la seduta

A Milano il centrodestra ha occupato oggi pomeriggio l’aula del Consiglio comunale, interrompendo la seduta, per chiedere che il sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala relazioni all’assemblea sul futuro di San Siro, dopo l’incontro con Inter e Milan dello scorso venerdì.

Dopo la richiesta di sospensiva della seduta da parte delle opposizioni, bocciata, è scoppiata la bagarre in aula e i consiglieri di Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Noi Moderati si sono alzati per dirigersi verso il centro dell’aula, con cartelli con le scritte, “Milano nel pallone. Anni dopo anni e siamo di nuovo al punto di partenza. Ora chi pagherà per questa deficienza?”. La seduta è stata quindi sospesa.

«Sala venga subito a riferire in aula sulla vicenda San Siro, si sono persi troppi anni e ci chiediamo chi pagherà questi ritardi», ha spiegato Riccardo Truppo capogruppo di Fratelli d’Italia. Il riferimento è al nuovo capitolo della vicenda stadio, con le squadre che sono tornate all’ipotesi iniziale di realizzare un impianto nuovo di fianco al Meazza.

«Noi vogliamo sapere quale sarà il futuro di un’area così importante come quella di San Siro», ha detto Alessandro Verri, capogruppo della Lega.