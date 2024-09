Dalla Champions al tennis, ora Sky va verso l’utile operativo a bilancio

I bilanci più recenti di Sky Italia, che dal 2020 al 2023 hanno registrato perdite per 2,7 miliardi di euro complessivi, hanno rappresentato anche un’opportunità per mettere ordine e correggere i problemi delle precedenti gestioni, in parte causati dalla pandemia e in parte da strategie errate.

Come riporta l’edizione odierna di Italia Oggi, il processo di razionalizzazione dei costi, diversificazione del business e apertura verso altri sport e competizioni, con il tennis in primo piano e i tornei europei di calcio preferiti alla Serie A, avviato dall’amministratore delegato Andrea Duilio, sta iniziando a dare risultati concreti.

Sky bilancio 2024 utile operativo – I dati

A dimostrarlo è il bilancio del 2023, dove il margine operativo lordo del gruppo Sky (clicca qui per abbonarti) in Italia è risultato negativo, ma di soli 109 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto ai -439 milioni del 2021 e ai -335 milioni del 2022. Le previsioni di mercato per il 2024, indicano che il bilancio potrebbe segnare una svolta, con un margine operativo lordo in positivo. Una notizia che fa sorridere Comcast, che potrebbe smettere di coprire i deficit della sua controllata italiana.

Mercoledì 11 settembre, Sky ha celebrato l’inizio della nuova stagione della Champions League con un evento esclusivo al Garden Senato di Milano. La principale competizione europea per club sarà trasmessa in esclusiva sui canali Sky, a eccezione della migliore partita del mercoledì, che andrà su Amazon Prime Video, mentre Europa League e Conference saranno trasmesse in esclusiva totale. Questa scelta rappresenta una mossa strategica e a costi inferiori rispetto ai 900 milioni di euro all’anno per i diritti della Serie A.

Sky bilancio 2024 utile operativo – L’importanza del tennis

Anche il tennis, che costa a Sky circa 12 milioni di euro all’anno, sta offrendo buoni risultati grazie alla popolarità di campioni come Jannik Sinner e altri tennisti italiani. Lo stesso si può dire per i motori, con Sky che domina il settore della Formula 1 e della MotoGP. La tenuta sugli abbonamenti, che ammontano a 4,2 milioni, includendo quelli a NOW (clicca qui per abbonarti), un aumento dei ricavi grazie al boom della pubblicità (+12% nel 2024) e la diversificazione dei servizi offerti (come Sky Q, NOW, Sky Go, Sky Glass, Sky Wi-Fi, Sky Primafila, Sky Mobile e Sky Stream) stanno contribuendo a migliorare la situazione finanziaria del gruppo. (clicca qui per abbonarti).

Infine, Sky Italia sta riducendo i costi grazie a una maggiore efficienza e a nuove strategie commerciali, come l’acquisto in co-esclusiva con DAZN di soli tre match di Serie A per ogni turno, al costo di 200 milioni di euro all’anno. Questi interventi, insieme a una riorganizzazione delle risorse professionali, stanno consentendo a Sky Italia di riallinearsi verso un futuro più solido e, se riuscirà a chiudere il 2024 con un margine operativo lordo positivo, sarà davvero un risultato notevole.