La richiesta di Sala a Inter e Milan: se puntano su San Siro passo indietro formale su Rozzano e San Donato

Un passo indietro formale sui progetti di Rozzano e San Donato nel caso in cui ripartisse ufficialmente l’iter sul nuovo San Siro nella zona dell’attuale Meazza. È questa la richiesta che partirà da parte del sindaco di Milano Giuseppe Sala nei confronti di Inter e Milan, come emerso nell’incontro andato in scena oggi nel Comune di Milano.

“Io ho fatto una richiesta sola: noi lavoreremo per gli aspetti chiesti da Inter e Milan, ma per avviare operativamente le procedure ho bisogno della conferma che quella sarà l’unica ipotesi per loro”, ha spiegato il sindaco Sala.

“La cosa positiva è che considerano comunque la presenza a Milano importante. La presenza dell’area importante quindi oggi io non sono in condizioni di chiedere di abbandonare le altre ipotesi finché non gli do le informazioni che che mi ha chiesto. Garanzie sullo stop per Rozzano e San Donato? Oggi non posso chiederle, quando fornirò i dati a loro necessari sarò costretto. Passo indietro formale? Oggi non è un tema, lo porrò più avanti. Non voglio dire una parola in un più da qui a quando si deciderà rispetto ai due possibili impianti, su cui in passato mi sono espresso in modo critico”.

“I club? È chiaro che mi mancano due anni o forse qualcosa di più che non è un tempo lunghissimo ed è chiaro che tutto va fatto abbastanza rapidamente. Io ci metto la faccia nel momento in cui sono sicuro che non si cambi un’altra volta. Quindi ho spiegato loro che rispetto al mio ruolo ci sono delle caratteristiche tecnico-amministrative e poi ci sono le questioni politiche. Capisco il disorientamento di tifosi cittadini ne abbiamo viste tante e io spero che ardentemente che questa sia l’unica. Se mi posso permettere credo che le premesse ci siano tutti però vedremo quando ci sarà la luce verde”.