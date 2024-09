Caso Mbappé, il PSG non paga: «Pronti ad andare in tribunale»

La commissione legale della LFP ha dato ragione a Kylian Mbappé condannando il Paris Saint-Germain a riconoscere 55 milioni di euro di stipendi arretrati con i relativi bonus etici previsti nel contratto.

Ma dalla Francia ecco l’ultimissima novità: il PSG non ha nessuna intenzione di pagare il dovuto alla sua ex stella, ora in forza al Real Madrid. Infatti, come riporta L’Equipe, il club francese non pagherà i 55 milioni entro una settimana, come da sentenza della commissione legale della LFP.

Ora il PSG aspetta solo che Mbappé si rivalga nei confronti del club una volta che il termine per saldare gli arretrati sia scaduto così da far iniziare una battaglia legale nei tribunali francesi del lavoro. «Dati i limiti del potere giuridico della commissione per prendere una decisione completa su questa questione, il caso deve ora essere contestato davanti a un altro tribunale, al quale il Paris Saint-Germain sarà lieto di presentare tutti i fatti nei mesi e negli anni a venire», si legge nella nota del club un merito alla sentenza.