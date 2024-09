Floridi: «Da Gravina attacchi senza fondamento: non sono indagato»

«In riferimento al comunicato stampa del dott. Gabriele Gravina, nel quale leggo di attacchi alla mia persona privi di fondamento e secondo cui avrei addirittura organizzato complotti, preciso che non sono indagato e, in questa vicenda, sono stato sempre ascoltato dalle autorità come persona informata sui fatti. Mi limiterò, se necessario, a rispondere, in modo documentato, esclusivamente nelle sedi competenti». Così, in una nota, il manager Emanuele Floridi commenta le dichiarazioni del presidente della Federcalcio Gabriele Gravina sull’inchiesta della Procura di Perugia su una presunta attività di dossieraggio.