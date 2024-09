Nuova commissione sui bilanci, il calcio sceglie i suoi nomi

Una nuova stagione all’interno del mondo del calcio sembra ormai essere alle porte. Ma per avere un quadro completo bisognerà comunque aspettare i passi necessari. Si parte a novembre con l’assemblea per modificare lo statuto federale e cambiare i pesi all’interno del consiglio. Poi sarà il turno del rinnovo delle cariche nella Lega di A e delle varie componenti, prima che si svolgano le elezioni federali.

Ma, in attesa di queste operazioni, sta venendo alla luce la famosa commissione per il controllo dei conti delle società di calcio introdotta dal governo con il discusso Dl Abodi. Nella giornata di ieri, lo stesso ministro per lo Sport e per i Giovani ha chiesto direttamente a Lorenzo Casini, numero uno della Lega Serie A, di presentare una lista di cinque profili, da cui ne verranno scelti due per diventare membri della commissione.

I cinque nominativi, come espressamente determinato dal Decreto legge, devono essere espressione di FIGC e della Federbasket, della Lega Basket e della Lega di A, B e Lega Pro. La commissione, oltre ai due esponenti espressi da queste realtà, conterà un presidente e altri quattro componenti per un totale di sei, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Tra i sei componenti, ve ne sono due di diritto: il presidente dell’Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) e il Direttore dell’Agenzia delle entrate, che possono delegare personale di qualifica dirigenziale di livello generale o equivalente appartenente alle relative istituzioni