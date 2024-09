Inter-Milan verso i 7 milioni: sarà l'incasso più alto della storia in Serie A

Nella giornata di ieri dalla Lega Serie A ha dato l’ufficialità: il derby Inter-Milan si giocherà domenica 22 settembre alle ore 20.45. Un appuntamento tanto atteso dalle due tifoserie, ma anche dai club visto che permetterà di registrare, a favore dell’Inter in questo caso, un incasso da record.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, San Siro è pronto a riempirsi, e c’è una forte possibilità che questo primo derby della stagione 2024/25 diventi la partita con il più alto incasso nella storia della Serie A. Si prevede di raggiungere i 7 milioni di euro, superando il record di 6,6 milioni stabilito da Inter-Juventus nell’ottobre 2019.

A influire su queste cifre sarà anche un aumento dei prezzi: un incremento che, in Champions League, ha già permesso all’Inter di superare la soglia dei 10 milioni di euro di incasso, come nel ritorno della semifinale contro il Milan nel 2023 (12,4 milioni, record assoluto), o di avvicinarla, come nei 9,2 milioni degli ottavi di finale contro l’Atletico Madrid a febbraio scorso.

Un bel regalo per Oaktree, che si appresta a vivere il suo primo derby da proprietaria dei nerazzurri in una stracittadina a forti tinte statunitensi, vista la provenienza dei due fondi di investimento che gestiscono i club. Una domenica da derby che vedrà proprio in quella settimana l’uscita al cinema del film dedicato allo scudetto numero 20 nella storia del club nerazzurro “Inter. Due stelle sul cuore”.

La vendita dei biglietti è già iniziata il 29 agosto, con una fase iniziale dedicata agli abbonati del secondo anello blu; in seguito è toccato agli abbonati con tariffa plus e ai membri degli Inter club. Da oggi, invece, i biglietti sono disponibili per i possessori della tessera “Siamo Noi”, fino all’11 settembre. Dal 12, i tagliandi saranno acquistabili dal pubblico generale, anche se si prevede che difficilmente si arriverà a quella fase. Così da rispettare i numeri di San Siro, che dicono come l’Inter viaggi ormai da due stagioni con una media di 72mila tifosi a partita e che garantisce alla società ricavi annuali dallo stadio che toccano i 100 milioni di euro lordi.