La Juventus protagonista alla Mostra del Cinema di Venezia con due produzioni originali: Fragile e Tappeto Verde

La Juventus, che punta a tornare protagonista in ambito nazionale ed europeo, prova a entrare nel mondo del cinema e presenta due nuovi prodotti originali alla Mostra di Venezia attualmente in corso.

A pochi mesi dalla creazione dello Juventus Creator Lab, il club bianconero allarga ulteriormente i confini. La collaborazione fra i bianconeri e Giffoni Innovation Hub, iniziata in occasione del 54° Giffoni Film Festival, continua. Infatti, ieri è stata un’intera giornata a tinte bianconere, in una delle città più legate in assoluto al mondo del cinema e dello spettacolo, che ha visto due proiezioni presso la Sala Laguna e un party serale ne La Villa – powered by Giffoni Hub a Venezia Lido.

Nel prestigioso contesto dell’81esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, Juventus ha presentato l’ultima produzione Juventus Creator Lab Original: FRAGILE, che racconta l’ultima stagione di Nicolò Fagioli, centrocampista bianconero.

Quella di Nicolò Fagioli è una storia dal carattere universale, la storia di un ragazzo che realizza il suo sogno, che inciampa e che intraprende un percorso per rialzarsi e diventare un modello di riferimento per tutti coloro che vivono momenti di difficoltà. Le scommesse, la squalifica, la gogna mediatica sono gli aspetti più noti di una storia che merita di essere raccontata in modo più approfondito, senza scivolare in facili sensazionalismi o giudizi superficiali. Dietro ai grandi campioni si celano personalità complesse, articolate, a volte difficili. Al genio sportivo si accompagnano spesso insicurezze inaspettate difficili da accettare e da gestire. Conoscere e ammettere queste fragilità diventa un gesto di maturità e di crescita che può essere di ispirazione per chi vive, o ha vissuto, momenti di difficoltà nella propria vita. Il documentario ha l’obiettivo di raccontare questo percorso e scavare nella personalità di un ragazzo la cui fragilità diventa un valore su cui costruire se stesso e la propria carriera.

«Juventus continua il suo percorso di innovazione, presentando l’ultima produzione originale dello Juventus Creator Lab nel prestigioso contesto del Festival del Cinema di Venezia – ha dichiarato Marco Castellaneta, Media Director di Juventus –. Una produzione unica nel suo genere, che ci auspichiamo possa aiutare, attraverso l’esperienza di Nicolò, a comprendere l’importanza del confronto in momenti di difficoltà come quelli da lui affrontati».

L’altro prodotto che il club bianconero ha presentato a Venezia è Artissima Junior, progetto nato nel 2018 dalla collaborazione tra Artissima e Juventus, proporrà invece una nuova produzione video dell’artista e regista Yuri Ancarani (Ravenna, 1972) dedicata ai sogni dell’infanzia, in risposta al tema dell’edizione di quest’anno della fiera “The Era of Daydreaming”. IL TAPPETO VERDE è il titolo del cortometraggio che è stato presentato in un tour in tre tappe, che ha preso avvio al Giffoni Film Festival nel mese di luglio ed è proseguito alla 81esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica – La Biennale di Venezia quest’oggi, per concludersi a Torino in occasione di Artissima 2024.

Il titolo dell’opera IL TAPPETO VERDE si ricollega all’immagine del tappeto magico delle fiabe ed evoca il campo da gioco del calcio come un perimetro di possibilità, dove si intrecciano speranze e desideri in un caleidoscopio di emozioni e aspettative. Il cortometraggio, che vede come protagonista l’ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio, è ambientato all’Allianz Stadium e riflette sull’innata capacità dei bambini di sognare in grande e sulla responsabilità degli adulti di difendere, rispettare e sostenere questi sogni, collegandosi così al tema della prossima edizione di Artissima. Una produzione che celebra uno degli sport più diffusi e amati a livello internazionale, che accomuna nella passione generazioni di bambini di tutto il mondo, riletto attraverso il linguaggio del cinema e dell’arte contemporanea, con l’obiettivo di avvicinare un pubblico sempre più ampio al mondo dell’arte. Un’opportunità per continuare ad essere precursori e protagonisti anche fuori dal rettangolo di gioco.