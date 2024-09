Dall’Inghilterra all’Italia, ecco chi ha speso di più nel calciomercato estivo

Nei principali campionati europei il calciomercato estivo 2024 ha chiuso i battenti alla mezzanotte di venerdì 30 agosto. Conclusa ieri un’altra finestra estiva come quella in Arabia Saudita, che negli ultimi anni è diventata sempre più importante, anche se quest’anno si è registrato un numero di trasferimenti, con il conseguente calo degli investimenti, rispetto ai colpi effettuati 12 mesi fa.

Come evidenziato dal Report sui trasferimenti internazionali pubblicato quest’oggi dalla FIFA, la lega che ha fatto di apripista a livello mondiale, sia in termini di spesa che di numero di trasferimenti, è la solita Inghilterra. In totale, la federazione inglese ha accolto 526 nuovi calciatori nel proprio torneo a fronte di 523 uscite per una spesa complessiva 1,53 miliardi di euro, colmata parzialmente da un incasso totale pari a 1,13 miliardi. L’Inghilterra è l’unica lega a superare, sia in entrata che in uscita il miliardo di euro.

Il secondo gradino del podio fra le leghe che hanno speso di più spetta proprio all’Italia. Con un totale di 336 trasferimenti in entrata e 320 in uscita, sempre a livello internazionale, le società italiane hanno acquistato per 746 milioni e venduto 384 milioni. Con un saldo negativo che è leggermente migliore rispetto all’Inghilterra, 362 milioni contro 400.

A completare il podio è la Francia, che ha un numero maggiore di calciatori venduti all’estero rispetto a quelli in entrata (411 contro 315) per un totale di spesa pari a 630 milioni con un incasso generale di 683 milioni. Quindi saldo positivo per la federazione francese di 53 milioni.

Federazioni che hanno speso di più calciomercato – La top 10 dell’estate 2024

Ecco di seguito la top 10 delle federazioni che hanno speso di più per i trasferimenti internazionali nella finestra estiva 2024 di calciomercato:

Inghilterra – 1,53 miliardi di euro (526 nuovi arrivi dall’estero) Italia – 746 milioni (336) Francia – 630 milioni (315) Spagna – 542 milioni (374) Germania – 517 milioni (345) Arabia Saudita – 390 milioni (128) Portogallo – 228 milioni (394) Brasile – 163 milioni (412) Turchia – 121 milioni (213) Belgio – 99 milioni (213)

Federazioni che hanno incassato di più calciomercato – Le prime 10: Inghilterra sempre al primo posto

Viste le federazioni che hanno affrontato più spese nell’ultima finestra di mercato, ecco le prime 10 che hanno guadagnato di più: