Roma, da Dovbyk a Soulè: saldo e impatto a bilancio del mercato 2024

Contestualmente la società giallorossa ha realizzato due cessioni (Aouar in Arabia e Belotti al Como) oltre ai prestiti di Bove , Solbakken e Abraham . A pesare però sono stati soprattutto i calciatori in scadenza di contratto o a fine prestito, per citarne alcuni: Lukaku , Spinazzola e Rui Patricio .

Quanto ha speso la Roma sul mercato? La Roma ha chiuso la prima finestra del calciomercato 2024/25 e si presenta al via della stagione con l’obiettivo di tornare in lotta per la Champions, dopo che lo scorso anno il piazzamento è sfumato solamente negli attimi finali della stagione. I giallorossi hanno comprato a titolo definitivo i difensori Dahl e Abdulhamid , i centrocampisti Le Fee e Manu Konè e gli attaccanti Soulé e Dovbyk . In prestito è arrivato invece il laterale Alexis Saelemaekers .

Anche per la stagione 2024/25, Calcio e Finanza stima l’impatto delle operazioni di mercato a bilancio per le principali società di Serie A.

Quanto ha speso la Roma sul mercato – Le operazioni in entrata

Tra i nuovi acquisti, l’operazione più onerosa è quella legata ad Artem Dovbyk, attaccante arrivato dal Girona e autore di una grande stagione in Liga. A pesare nel caso del centravanti sono sia l’ammortamento che lo stipendio, i più alti tra i nuovi innesti per Daniele De Rossi. Secondo le stime di Calcio e Finanza le operazioni in entrata, tra ammortamenti dei calciatori acquistati a titolo definitivo e stipendi lordi, dovrebbero tradursi in maggiori costi per circa 53,7 milioni di euro. Vediamo ora come questi maggiori costi dovrebbero essere stati compensati dalle operazioni in uscita.

Quanto ha speso la Roma sul mercato – Le operazioni in uscita

Tra le operazioni in uscita, la Roma ha realizzato in particolare le cessioni di Aouar e Belotti, con incassi per complessivi 16 milioni e altrettante plusvalenze. Ma anche nel caso di calciatori come Lukaku (fine prestito) Spinazzola (fine contratto) e Rui Patricio (fine contratto) l’impatto a bilancio è stato importante in termini di minori costi nel 2024/25. Le operazioni in uscita dovrebbero avere, secondo le stime di Calcio e Finanza, un impatto positivo per circa 91,6 milioni di euro su bilancio 2024/25.A questa cifra ci si arriva sommando le plus/minusvalenze realizzate, l’incasso dai prestiti (quando è presente), il risparmio di ammortamento (nel caso dei giocatori ceduti a titolo definitivo) e il risparmio sull’ingaggio lordo per i giocatori usciti dalla rosa giallorossa rispetto alla stagione 2023/24.

Quanto ha speso la Roma sul mercato – La review del mercato

Tra entrate e uscite, dunque, l’impatto sul bilancio 2024/25 del calciomercato dovrebbe tradursi secondo le stime in un effetto positivo per quasi 38 milioni di euro circa. Considerando invece il solo saldo tra entrate e uscite per quanto riguarda i cartellini (solo le operazioni a titolo definitivo), la sessione di mercato per la Roma vede un saldo negativo di circa 94 milioni di euro.