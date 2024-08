La FIFA apre un nuovo ufficio della Divisione Legal & Compliance a Miami

Il Presidente della FIFA Gianni Infantino e il Segretario Generale della FIFA Mattias Grafström hanno fatto visita al nuovo ufficio della Divisione Legal & Compliance della FIFA a Miami, negli Stati Uniti d’America. Si tratta di una nuova apertura, che segna l’espansione globale dell’organizzazione in vista di quella che sarà una storica Coppa del Mondo nel 2026.

Precedentemente ospitata presso la sede centrale della FIFA a Zurigo, Svizzera, la Divisione Legal & Compliance ha effettuato questo passaggio per facilitare i preparativi per la Coppa del Mondo del 2026, che sarà la più inclusiva di sempre con ben 48 Nazionali partecipanti e tre Paesi co-organizzatori: Canada, Messico e Stati Uniti.

«Sono grato al team della FIFA perché ha abbracciato la nostra nuova filosofia di essere veramente globale. Ma per essere globale, bisogna essere locali, e in questo senso, la FIFA deve essere presente ovunque nel mondo, e con la nostra presenza qui a Miami, questo ne è un altro esempio. La FIFA è orgogliosa di essere a Miami, e ci aspettiamo che attraverso il contributo del team Legal & Compliance riusciremo a generare un impatto positivo per lo sviluppo del calcio», ha dichiarato il Presidente della FIFA Gianni Infantino nel suo discorso allo staff presente

Il Segretario Generale della FIFA Mattias Grafström ha aggiunto: «Siamo orgogliosi di aver fatto il passo coraggioso di trasferire la Divisione nel nostro nuovo hub qui a Miami. L’ufficio è già composto da un meraviglioso team diversificato e internazionale, che riflette questa grande città e i valori della FIFA. Oggi è un momento di orgoglio, un grande giorno per la FIFA, e un passo che sarà sicuramente un successo per la nostra organizzazione».

Il lavoro della Divisione Legal & Compliance copre una vasta gamma di ambiti, tra cui la revisione degli Statuti della FIFA, la riforma del sistema dei trasferimenti, la FIFA Clearing House e gli organi giudiziari della FIFA, tra gli altri. Essa svolge anche un ruolo centrale nella collaborazione quotidiana tra la FIFA e le sue 211 associazioni nazionali, guidando progetti educativi e le Camere Nazionali di Risoluzione delle Controversie, tra altre responsabilità. Altri specialisti si occupano di settori come il match-fixing o la manipolazione delle competizioni, la digitalizzazione e la tecnologia, e la conformità normativa.